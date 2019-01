LNH et la technologie: un couteau à double tranchant

Publié aujourd'hui à 11h01

Mis à jouraujourd'hui à 11h12

Le système de traçabilité qui sera en opération à compter de l’an prochain aura un impact majeur sur les joueurs et les équipes lorsqu’il sera pleinement implanté.

La LNH a annoncé que des puces électroniques seront installées dans les chandails des joueurs (au niveau des épaules) et dans la rondelle. Toutes les informations seront disponibles pour les diffuseurs, mais aussi les joueurs et les équipes.

Si le commissaire Gary Bettman a annoncé que ce système de traçabilité sera disponible dès la saison prochaine, la réalité est qu’il faudra attendre probablement après le prochain match des étoiles à St-Louis pour qu’il soit pleinement en opération.

Des détails importants

La crainte des joueurs était la suivante. Que les équipes utilisent les données que les puces électroniques allaient amasser pour les utiliser contre eux lors des négociations de contrat. L’entente prévaut que ce sera interdit en tout temps, donc même en arbitrage ou dans une transaction.

Soyons toutefois honnêtes, il est difficile de croire que ce système de traçabilité ne changera pas la perception des dirigeants et des agents dans la valeur de certains joueurs. Il est évident que pour faire monter ou descendre la valeur d’un joueur, il sera impossible d’utiliser les données, mais elles feront partie des discussions d’introduction. Croire le contraire, c’est se mettre la tête dans le sable.

Par contre, les puces électroniques ne pourront comptabiliser le rythme cardiaque du joueur ou encore la température de son corps.

L'objectif

L’entente pour ce système de traçabilité n’est pas illimitée et devra être renouvelée dans chaque convention collective. Donc les joueurs et les propriétaires se donnent le droit d’y mettre fin si une des deux parties n’est plus à l’aise avec ce système.

La LNH a toutefois fait des promesses aux joueurs en disant qu’il faut s’attendre à ce que les droits de télévision soient plus lucratifs avec cette avancée technologique. Ce sera vrai d’une manière ou d’une autre aux États-Unis alors que le contrat de télévision national avec NBC (10 ans / 200 millions de dollars par saison) se termine en juin 2021. NBC tentera de conserver les droits, mais ESPN sera aussi à la table de négociations et il est possible qu’il y ait plus d’un diffuseur national, comme c’est le cas dans tous les trois autres sports majeurs.

Le système de traçabilité est clairement un outil que la LNH va utiliser dans ses prochaines négociations alors que l’objectif est d’amasser au moins un milliard de dollars annuellement avec le prochain contrat de télévision national chez nos voisins du sud.