Mission accomplie... jusqu’ici

Après 51 parties en 2018-2019, les Canadiens peuvent dire «mission accomplie».

Très peu d’amateurs et spécialistes voyaient le CH en séries à la fin de la saison. Et pourtant, la troupe de l’entraîneur Claude Julien amorce le congé du Match des étoiles au troisième rang dans la section Atlantique, fort d’une séquence de cinq victoires en six matchs.

À moins d’une série de blessures à des joueurs importants, le club semble en voie de participer aux éliminatoires ce printemps.

Notre journaliste Marc-André Perreault explique comme l’équipe en est arrivée là dans la vidéo ci-dessus!