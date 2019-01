La Québécoise Leylah Annie Fernandez passe en finale en Australie!

La Québécoise Leylah Annie Fernandez a remporté son match de demi-finale en défaisant la Russe Anastasia Tikhonova en deux manches de 6-1 et 6-3, lors des Internationaux juniors d’Australie, à Melbourne vendredi.

La jeune prodige de 16 ans n’aura eu besoin que de 67 minutes pour défaire son adversaire et remporter sa place en finale.

Fernandez, quatrième tête de série en Australie et 434e au monde, n’a claqué aucun as et n’a commis qu’une double faute, tandis Tikhonova en a commis sept.

En finale, la Montréalaise affrontera la Danoise Clara Tauson, première tête de série, qui en remporté le match qui l’opposait à l’Ukrainienne Daria Snigur, en deux manches de 6-4 et 6-1.