La LNH devient plus techno

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, a annoncé vendredi qu’un système de localisation des joueurs et de la rondelle sera mis en place pour la saison 2019-2020.

La LNH a une entente avec l’Association des joueurs pour que des puces soient installées dans la rondelle et derrière les épaulières des joueurs. Cette technologie permettra au circuit d’extraire des statistiques de dernier cri.

«Cela permettra de détecter instantanément les passes, les tirs et le positionnement, et ce, précisément. On pourra suivre avec exactitude le positionnement des joueurs, leur vitesse, leur temps passé sur la glace, et plus encore», a expliqué le commissaire.

«Être à l'avant-garde de l'innovation est bénéfique pour le sport et, surtout, nos partisans.»

Bettman a précisé que cela ne signifiait pas le retour de la fameuse «Glow Puck», soit la rondelle fluorescente utilisée par le réseau Fox afin d'aider les téléspectateurs à suivre la trajectoire du disque.

Les Preds et les Stars à l'extérieur

L'homme d'affaires a également révélé que les Predators de Nashville et les Stars s'affronteront lors de la Classique hivernale de 2020, au Cotton Bowl de Dallas.

Il s'agira d'un premier match en plein air dans l'histoire des deux formations.

Dans le cadre de la Série des stades de 2020, l'Avalanche du Colorado accueillera les Kings de Los Angeles au Falcon Stadium.

Dans le Vieux Continent

La LNH organisera à nouveau des matchs en Europe la saison prochaine.

Un match préparatoire en Allemagne et un autre en Suisse sera disputé, alors que la première rencontre du calendrier régulier aura lieu à Prague, en République tchèque.

Un autre duel durant la saison se déroulera dans la ville de Stockholm, en Suède.