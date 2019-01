Fleury, candidat logique au Vézina

SAN JOSE - Les victoires, les succès de l’équipe et partir à la conquête de la coupe Stanley demeureront toujours ce qu’il y a de plus importants aux yeux de Marc-André Fleury, mais lorsqu’on lui souligne que ses statistiques individuelles s’apparentent à celle d’un candidat au trophée Vézina, il esquisse un sourire gêné.

Dans un sondage de mi-saison mené auprès des membres de la PHWA (Professionnal Hockey Writers Association), publié dans notre édition de vendredi, le nom du Sorelois apparaissait au sein des trois finalistes avec John Gibson, des Ducks, et Frederik Andersen, des Maple Leafs.

L’auteur de ces lignes ainsi que le collègue Jean-François Chaumont, tous deux membres de cette association, décernaient le prix du meilleur gardien de la saison au sympathique joueur masqué des Golden Knights.

«J’ai toujours d’abord pensé à gagner. Mais en même temps, je n’ai jamais eu cette nomination-là. Ce serait cool si ça arrivait.»

Et les chances sont grandes. Fleury s’est présenté à San Jose en ayant pris part à 45 des 52 matchs de son équipe. Un sommet dans la LNH. Il est également meneur dans les colonnes des victoires (27) et des jeux blancs (6).

D’ailleurs, il a récolté 27 des 29 gains de son équipe. Aussi bien dire que lorsqu’il ne garde pas leur filet, les Golden Knights ne gagnent pas.

Grâce au style des Knights

S’il poursuit au même rythme, son nom sera difficile à ignorer. Curieux, quand même, qu’en 15 ans de carrière, il n’ait jamais été invité au banquet de la remise des trophées. Il avait terminé cinquième au scrutin, l’an dernier. C’est le plus près qu’il est venu de gagner.

Tout en reconnaissant que ses statistiques sont intéressantes, Fleury s’empresse de donner, une fois de plus, une part du crédit à ses coéquipiers.

«À Pittsburgh, on misait sur un style de jeu plus offensif. À Vegas, les gars se concentrent un peu plus sur la défense. Ça aide mes chiffres.»

Ça ne l’a pas empêché de réaliser 10 jeux blancs, avec les Penguins, au cours de la campagne 2014-2015. Un sommet dans le circuit cette saison-là.

Oublier le passé

Toutefois, Fleury n’en démord pas. Son objectif principal est de ramener les Golden Knights en finale de la Coupe Stanley, avec un dénouement, bien sûr, différent de celui de l’an dernier.

«Ce fut un revers difficile à avaler. Se rendre aussi loin n’arrive pas tous les ans, a-t-il soutenu. C’est frustrant de se rendre aussi loin et d’échouer si près du but. On veut y retourner et finir le travail.»

Avant de rêver à la coupe Stanley, Fleury et ses coéquipiers devront d’abord se qualifier pour les séries éliminatoires. À première vue, ils semblent en bonne posture. Ils occupent présentement le troisième rang de la section Pacifique, 10 points devant leurs plus proches poursuivants.

Sauf que la LNH étant ce qu’elle est, rien ne sera coulé dans le béton avant la dernière semaine, voire la dernière journée du calendrier régulier.

Quelques claques

D’ailleurs, les représentants de la capitale du jeu seraient dans une position encore plus avantageuse s’ils avaient amorcé la saison en même temps que tout le monde.

Le lendemain de veille a été difficile pour ceux qui se sont inclinés face aux Capitals de Washington, en grande finale, le printemps dernier.

À leurs 22 premiers matchs, ils ont maintenu une fiche de 9-12-1. À ce moment, ils occupaient le 13e rang de l’Association de l’Ouest. Depuis, ils affichent un dossier de 20-7-3.

« À un moment donné, on a arrêté de penser à la saison dernière. C’est là que ça s’est mis à aller mieux. »

Plus facile à dire qu’à faire, apparemment.

«On a dû tenir quelques réunions parce que ça n’allait pas du tout. Il fallait qu’on se réveille, a martelé Fleury. Nous avions été une équipe tellement travaillante à notre première année. C’est ce qui avait fait notre succès.»

«Là, c’est comme si on avait cru que ce serait plus facile, qu’on pourrait gagner sans avoir à travailler d’arrache-pied. Ça a pris quelques bonnes claques pour qu’on se réveille», a-t-il poursuivi.

Par chance, ils se sont réveillés à temps.