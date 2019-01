Encore des options en défense centrale

Les partisans de l’Impact s’ennuieront du défenseur central Rod Fanni, dont les services n’ont pu être conservés par l’équipe pour 2019 en raison de différentes contraintes au chapitre du plafond salarial et des places internationales.

Le vétéran défenseur français avait été une belle révélation en 2018, alors qu’il s’était amené avec le club en début de saison après que son compatriote Zakaria Diallo eut subi une blessure qui l’a gardé à l’écart du jeu pratiquement toute l’année.

Fanni, un personnage populaire qui plus est, ne sera plus là, mais cela ne signifie pas que l’entraîneur Rémi Garde se retrouvera à court d’options en défense centrale.

Parce que justement, Diallo est prêt à revenir, il est en forme et il a hâte d’en découdre.

«Je suis prêt, je suis défenseur central et j'ai toujours été un leader. C'est mon tempérament, c'est comme ça. Il faut que j'apporte mon leadership et derrière, apporter beaucoup d'assurance et tout ce qu'un "coach" veut d'un défenseur central», a expliqué l’athlète de 32 ans au camp d’entraînement de l’équipe.

Rudy Camacho, lui, cherchera à offrir des performances plus constantes en 2019 après avoir alterné les bons et les mauvais matchs l’an dernier.

«J'ai juste à retrouver mon niveau et mon état physique, après, tout se fera naturellement, a expliqué le Français. Une fois que je retrouverai mon niveau, ça ira. Le "coach" me connaît, le staff me connaît, c'est juste ça qu'il faut faire. Bosser et retrouver le niveau que j'avais avant.»

L’autre très bonne option que Garde possède, c’est le Finlandais de 30 ans Jukka Raitala. Véritable «couteau suisse» dans l’arrière-garde montréalaise, Raitala sera encore une fois surtout utilisé en défense centrale, même s’il a le plus souvent joué sur la gauche avant de se joindre à l’Impact.

«J'ai réalisé que j'avais plus à offrir à cette équipe en tant que défenseur central, a-t-il souligné. Je pense que j'ai fait du bon travail et je pense que je peux m'améliorer même si je ne suis pas le plus jeune.»

Finalement, et il ne faut pas l’oublier, Victor Cabrera est aussi une option pour Garde, même si l’Argentin n’a pas beaucoup joué en 2018. Il demeure que Cabrera a beaucoup d’expérience en MLS et permet au club d’avoir une bonne profondeur à cette position.

