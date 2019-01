Duel tout canadien à Newport Beach

Pour la première fois, la Québécoise Eugenie Bouchard, jeune vétérane du circuit de la WTA, affrontera sa compatriote de 18 ans Bianca Andreescu, lors des quarts de finale du tournoi de Newport Beach.

Le duel aura lieu en après-midi en Californie.

Les deux joueuses connaissent de très bons moments depuis le début de la campagne.

Tout d’abord, Bouchard, qui a connu des moments difficiles au cours des dernières années, semble repartie sur de nouvelles bases avec son entraîneur Michael Joyce. En 2019, elle a atteint les quarts de finale du tournoi d’Auckland en Nouvelle-Zélande avant d’enchaîner avec un deuxième tour aux Internationaux d’Australie. Elle avait alors été défaite sèchement par l’Américaine Serena Williams.

Depuis le début de son association avec Joyce, Bouchard semble retrouver tranquillement sa forme et sa confiance de 2014, alors qu’elle avait atteint la finale de Wimbledon et les demi-finales à Melbourne et à Roland-Garros.

Actuellement au 79e rang mondial, en cas de victoire sur sa compatriote, elle grappillera quelques places et pointerait provisoirement au 66e échelon. Si elle parvient à s’adjuger la compétition, elle se rapprocherait de la 62e place.

De son côté, Andreescu, 106e au classement de la WTA, n’a rien à envier à personne en 2019. Elle a tout d’abord atteint la finale du tournoi d’Auckland, s’inclinant devant l’Allemande Julia Goerges. Puis, elle s’est qualifiée pour le tableau principal des Internationaux d’Australie, s’inclinant au deuxième tour devant la Lettonne Anastasija Sevastova, en trois manches.

Avec une victoire contre Bouchard, Andreescu grimperait au 76e rang mondial et au 62e si elle parvient à gagner le tournoi.

À Newport Beach, Andreescu, sixième favorite et détentrice d’un laissez-passer au premier tour, a tout d’abord vaincu au deuxième tour la joueuse américaine issue des qualifications Katie Volynets (471e) avant de prendra la mesure de la Tchèque Maria Bouzkova (121e), neuvième tête de série.

De son côté, Bouchard, 24 ans, a eu besoin de trois manches venir à bout de l’Américaine Kayla Day (311e). Puis, la troisième favorite du tournoi n’a eu aucune difficulté à vaincre la Suissesse Jil Teichmann (148e), 16e favorite.

La gagnante du duel entre Bouchard et Andreescu affrontera en demi-finale celle qui l’emportera entre l’Allemande Tatjana Maria (74e), deuxième favorite, et l’Américaine Nicole Gibbs (127e), 12e tête de série.

Le tournoi de Newport Beach est une compétition de la série Oracle Challenger de catégorie 125k. Il s’agit de la troisième épreuve d’une série de quatre, qui s’était amorcée en septembre 2018 à Chicago puis continuée à Houston en novembre 2018. Le quatrième tournoi aura lieu à Indian Wells à la fin du mois de février, tout juste avant l’importante compétition qui se déroulera au même endroit une semaine plus tard.