Cette semaine dans l’univers de la WWE: tout un Royal Rumble en perspective

Publié aujourd'hui à 15h58

Mis à jouraujourd'hui à 16h11

Le Poing: nouvelles et opinions sur la WWE

J’ai vraiment hâte à dimanche. Le Royal Rumble a tout le potentiel au monde d’être solide. Vraiment solide. Daniel Bryan contre AJ Styles, Brock contre Finn, Ronda contée Sasha, Asuka contre Becky, le match quadruple menace pour le titre mi-lourd, sans parler des deux combats royaux, avouez que c’est très prometteur comme carte. Il reste à savoir comment le tout va se dérouler.

Est-ce que Finn sera en démon? Il y a des pours et des contres. On pourrait se dire que si Brock et le championnat Universel ne méritent pas l’apparition du Démon, qu’est-ce que ça va prendre. Mais en même temps, dans la mesure où Brock l’emporte, et c’est ça le plan à date, on ne peut faire perdre le Démon. J’opte pour sans, mais je souhaite quand même qu’il y doit!

Du côté des filles c’est vraiment intéressant. Premièrement, je serais surpris que Ronda perde son titre. Malgré la nouvelle de jeudi. Du côté de l’équipe bleue, je crois qu’Asuka va aussi garder son titre. Pourquoi? Ça m’amène à vous parler du Royal Rumble féminin.

Voici mon scénario: Becky perd contre Asuka à cause de l’intervention de Charlotte Flair (et/ou Ronda Rousey). Arrive la numéro 30, Carmella. Elle commence à descendre la rampe, s’arrête pour danser, Becky arrive, l’attaque, la projette en bas de la rampe et prend sa place. Becky remporte le Rumble.

Peu importe le scénario, la finale de Mania devrait être Ronda contre Charlotte contre Becky. Le match n’a pas besoin du Rumble comme tel, mais la réaction de la foule si Becky gagne sera tellement un beau moment qu’il serait difficile de s’en passer. Ceci dit, à chaque fois que les fans ont voulu ce genre de moment (Daniel Bryan est l’exemple parfait) ils ne l’ont pas eu. Est-ce que nous sommes vraiment dans une nouvelle ère? À voir.

Sinon, Becky pourrait gagner le titre, Ronda garder le sien. Charlotte remporte le Rumble et challenge les deux à Mania. Ceci dit, il ne faut pas oublier qu’il y a deux autres événements spéciaux avant Mania cette année. Ça pourrait jouer dans la balance. Le dernier scénario est de faire gagner une fille de SmackDown Live, mais ce serait moins probable.

Du côté des gars, c’est plus simple. À moins d’une surprise, ça devrait être Seth Rollins ou Drew McIntyre.

J’ai aussi hâte à samedi pour NXT Takeover. Surveillez bien Bianca Belair. C’est le futur de la division à NXT et même si le match part comme le négligé de la soirée, vous pourriez être surpris. Sinon, Gargano c. Ricochet, Ciampa c. Black, le match par équipe et Riddle c. Ohno, qui devrait être plus long que la dernière fois, devraient tous être très bons.

Il y a aussi un tournoi avec des lutteurs de NXT, NXT Royaume-Uni et 205 Live samedi et dimanche dans le jour à Axxess. Une très bonne idée d’ailleurs. Voici qui en fera partie : Adam Cole, Velveteen Dream, Dominik Dijakovic, Keith Lee, Shane Thorne, Mark Andrews, Tyler Bate, Travis Banks, Jordan Devlin, Zack Gibson, Cedric Alexander, Tony Nese, Drew Gulak, TJP et Humberto Carrillo.

Faites attention, l’événement de dimanche débute à 17h.

Matchs de la semaine

Humberto Carrillo c. Gran Metalik Andrade c. Rey Mysterio Seth Rollins c. Drew McIntyre

Vidéos de la semaine

Première victoire pour Otis Dozovic et Tucker Knight

Retour pour l’équipe de Zack Ryder et Curt Hawkins?

Résultats rapides

Oklahoma City, Oklahoma

Finn Balor a battu Braun Strowman par disqualification

Bobby Lashley, acc. par Lio Rush a défait Apollo Crews

Seth Rollins a vaincu Drew McIntyre

Lucha House Party a battu Jinder Mahal et les frères Singh

Baron Corbin a défait Elias

Heavy Machinery ont vaincu L’Ascension

Les champions par équipe Chad Gable et Bobby Roode ont battu le Revival

Sasha Banks et Bayley ont défait Ronda Rousey et Natalya

Vidéos de la semaine

Joe et Orton jouent les trouble-fêtes dans le match entre Andrade et Rey

Asuka frappe Lynch!

Du vrai bonbon!

Résultats rapides

Wichita, Kansas

Mandy Rose, acc. par Sonya Deville a battu Naomi

Ceasro, acc. par Sheamus a défait Le Miz, acc. par Shane McMahon

Samoa Joe a vaincu Mustafa Ali

Le match entre Andrade et Rey Mysterio s’est soldé sans vainqueur à cause de l’intervention de Samoa Joe.

Vidéo de la semaine

Grosse victoire pour Itami

Résultats rapides

Wichita, Kansas

Humberto Carrillo a battu Gran Metalik

Hideo Itami a vaincu Kalisto et Akira Tozawa

Vidéo de la semaine

DIY de retour?

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Oney Lorcan et Danny Burch ont battu Marcel Barthel et Fabian Aichner

Io Shirai et Kairi Sane ont défait Tanea Brooks et Amber Nova

Velveteen Dream a vaincu Bobby Fish, acc. par Adam Cole

Vidéo de la semaine

Un résumé de la semaine!

Résultats rapides

Blackpool, Royaume-Uni

Nina Samuels a battu Lana Austin

Eddie Dennis a battu Jamie Ahmed

Le match entre Jordan Devlin et Travis Banks s’est soldé par un double compte à l’extérieur

Événement spécial, samedi le 26 janvier, sur la chaîne de la WWE

Carte confirmée pour NXT TakeOver : Phoenix

Matt Riddle c. Kassius Ohno

Le champion Nord-Américain Ricochet c. Johnny Gargano

Les champions par équipe NXT Undisputed Era c. les War Raiders

La championne féminine NXT Shayna Baszler c. Bianca Belair

Le champion NXT Tommaso Ciampa c. Aleister Black

Événement spécial, dimanche le 27 janvier, sur la chaîne de la WWE

Carte confirmée pour Royal Rumble :

Le champion des États-Unis Rusev c. Shinsuke Nakamura

Les champions par équipe SmackDown Live La Barre c. Le Miz et Shane McMahon

Le champion mi-lourd 205 Live Buddy Murphy c. Akira Tozawa c. Hideo Itami c. Kalisto

La championne féminine SmackDown Live Asuka c. Becky Lynch

La championne féminine Raw Ronda Rousey c. Sasha Banks

Le champion de la WWE Daniel Bryan c. AJ Styles

Le champion Universel Brock Lesnar c. Finn Balor

Royal Rumble masculin

R-Truth (#30), Drew McIntyre, Big E, Kofi Kingston, Xavier Woods, Seth Rollins, Jeff Hardy, Dean Ambrose, Bobby Lashley, Samoa Joe, John Cena, Apollo Crews, Andrade, Mustafa Ali, Elias, Baron Corbin, Jinder Mahal, Rey Mysterio, Titus O'Neil, Randy Orton, plus 10 autres lutteurs

Royal Rumble féminin

Carmella (#30), Ember Moon, Natalya, Bayley, Ruby Riott, Liv Morgan, Sarah Logan, Mandy Rose, Sonya Deville, Alicia Fox, Zelina Vega, Naomi, Mickie James, Billie Kay, Peyton Royce, Charlotte Flair, Tamina, Dana Brooke, Lana, Nia Jax, Nikki Cross, Alexa Bliss, Lacey Evans et sept autres lutteuses

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

Ne manquez pas la lutte WWE Raw, à l’antenne de TVA Sports, tous les mercredis en fin de soirée avec Kevin Raphaël et moi-même, Patric Laprade. Pour plus de détails sur l’heure de diffusion et sur les rediffusions, consultez la grille horaire (https://www.tvasports.ca/television/grille-horaire) de TVA Sports.

Pour me joindre, vous pouvez le faire via mon adresse courriel, sur Facebook ou sur Twitter avec l’aide du mot clic #LutteTVASports

Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c’est un rendez-vous!