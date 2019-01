Trotz en route vers le Jack-Adams

À sa première saison avec les Islanders de New York, Barry Trotz opère sa magie en occupant le sommet de la division Métropolitaine à la pause du week-end des étoiles. Dans quelques mois, Trotz pourrait remporter pour la deuxième fois le trophée Jack-Adams.

En marge de la classique des étoiles à San Jose, l’Association professionnelle des journalistes de hockey (PHWA) a invité ses membres à voter pour 10 trophées à la mi-saison. Du nombre, deux trophées n’existent pas, le Rod-Langway et le plus beau retour de l’année.

Plus de 125 journalistes représentant les 31 équipes de la LNH ont participé au vote. Le Journal vous présente les résultats du vote global, mais aussi les choix des deux journalistes attitrés à la couverture quotidienne du Canadien. Vous pourrez ensuite débattre des différentes sélections.

Gibson devant Fleury

S’il y a certains choix faciles à la mi-saison, comme Trotz pour le Jack-Adams, Mark Giordano pour le Norris ou Brad Treliving pour le directeur général de l’année, il y a eu une certaine surprise pour le Vézina.

Selon les membres de l’association, John Gibson, des Ducks d’Anaheim, remporterait cet honneur pour la première fois de sa carrière. Si Gibson est une pièce maîtresse de son équipe, les Ducks ne figurent pas dans le portrait des séries présentement.

Marc-André Fleury semblait le choix tout désigné pour le Vézina. Le gardien des Golden Knights domine la LNH pour les victoires (27), les jeux blancs (6), le nombre de départs (45) et les minutes jouées (2670). À 2,49, il présente également une meilleure moyenne de buts accordés que Gibson (2,74). Le gardien des Ducks a toutefois un meilleur taux d’efficacité à ,919 contre ,911.

Kucherov ou Gaudreau

Pour le trophée Hart, il y aura visiblement une lutte d’ici la fin de la saison. L’an dernier, Taylor Hall avait légèrement devancé Nathan MacKinnon. Cette année, Nikita Kucherov cherchera à graver son nom sur le plus prestigieux des trophées pour une première fois. L’ailier du Lightning de Tampa Bay devra se méfier d’un autre ailier en Johnny Gaudreau, des Flames de Calgary.

Et si les Oilers d’Edmonton devaient participer aux séries, Connor McDavid pourrait s’inviter dans la course.

McDavid participe à un peu plus de 50 % des buts de son équipe (73 points pour 141 buts marqués).

Candidats possibles pour le Canadien

Chez le Canadien, les noms de Marc Bergevin, Claude Julien et Carey Price circuleront si l’équipe maintient le cap d’ici la fin de l’année. Bergevin mérite une reconnaissance pour son travail effectué au cours des derniers mois. Idem pour Julien. Et Price a retrouvé sa forme des beaux jours. Il pourrait réduire l’écart avec les Gibson et Fleury pour le Vézina.

Par ailleurs, l’idée d’un trophée pour le meilleur défenseur à caractère défensif (Rod-Langway) mériterait de voir le jour. S’il y a le Frank-Selke pour le meilleur attaquant défensif, ce serait possible de faire la même chose chez les défenseurs.