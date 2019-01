Les Hurricanes n’ont pas dit leur dernier mot

Accusant quatre points de retard sur les Penguins de Pittsburgh et la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Est, les Hurricanes de la Caroline pourraient causer des surprises dans le dernier droit du calendrier régulier.

La troupe de Rod Brind'Amour, qui tente de se qualifier pour le tournoi printanier pour une première fois depuis la saison 2008-2009, connaît présentement de bons moments. Elle a remporté six de ses 10 derniers matchs et a atteint la mi-saison sur une bonne note mercredi, à Vancouver, en défaisant les Canucks 5 à 2. Menée Teuvo Teravainen, l’attaque des Hurricanes a explosé en deuxième période en marquant cinq buts, dont trois en l’espace de 3 min 15 s.

Cette victoire était d’autant plus importante qu’elle suivait une défaite de 3 à 2 en prolongation face aux Flames, mardi, à Calgary. Elle permet également aux Hurricanes de conclure une série de trois matchs à l’étranger avec une récolte de cinq points sur une possibilité de six.

Un groupe confiant

Ces récents succès ont insufflé une confiance aux Hurricanes qui se perçoit tant sur la glace qu’à l’extérieur.

«Nous avons fait beaucoup de bonnes choses (mardi) et nous avons eu suffisamment de chances pour gagner cette partie (contre les Flames). On savait qu’on devait avoir la même approche pour le match de ce soir (mercredi), a dit Nino Niederreiter, auteur de deux buts face aux Canucks, au site LNH.com. Globalement, ça a été un très bon voyage pour nous.»

«Je crois que nous avons joué trois bons matchs, a ajouté l’attaquant Gregg McKegg. On méritait mieux à Calgary, mais on ne s’est pas apitoyé et on était prêts pour le match de ce soir. Ces deux points sont importants.»

Il s’agissait d’ailleurs d’une rare victoire des Hurricanes à Vancouver, eux qui présentaient une fiche de 0-7-3 sur la route contre les Canucks avant le match de mercredi. Leur dernier gain à Vancouver datait du 15 octobre 1999.

«Les gars travaillent extrêmement fort depuis le début de la saison, a commenté Brind’Amour. Nous jouons avec intensité chaque soir. En faisant ça, on a une chance. On marque d’ailleurs plus de buts maintenant.»

Au retour de la pause du match des étoiles, les Hurricanes reprendront l’action face aux Golden Knights de Vegas au PNC Arena.