Le propriétaire des Panthers s’intéresse à la MLS

Le propriétaire des Panthers de la Caroline David Tepper est toujours intéressé à acquérir un club d’expansion de la Major League Soccer (MLS) qui serait établi à Charlotte.

L’homme d’affaires a réitéré son intérêt la semaine dernière à certains médias, dont le journal The Charlotte Post.

«Nous discutons présentement avec la Major League Soccer, a lancé Tepper. Lorsque le temps viendra d’ajouter de nouvelles équipes, nous serons prêts. On fait nos recherches et on est très concentrés là-dessus. Personnellement, je crois qu’il devrait y en avoir une (équipe) à Charlotte.»

Tepper a souvent évoqué son intérêt à implanter une formation de la MLS à Charlotte depuis qu’il a acheté les Panthers au coût de 2,2 milliards $ en juillet 2018.

Des franchises de Miami et de Nashville feront leur entrée dans la MLS en 2020. Une équipe d’Austin, au Texas, intégrera la ligue en 2021. Une 28e équipe pourrait être ajoutée en 2022.

Le Toronto FC ne veut plus de Gregory van der Wiel

Gregory van der Wiel n’est plus le bienvenu dans l’entourage du FC Toronto. Le défenseur a été expulsé du camp de l’équipe, tenu en Californie.

Une «altercation» avec l’entraîneur-chef Greg Vanney serait à l’origine de cette décision, a rapporté le site officiel de la Major League Soccer (MLS), jeudi. L’équipe tenterait maintenant de se départir du Néerlandais.

«La première année a eu des hauts et des bas, mais j’ai retrouvé ma joie et je ne pouvais plus attendre avant d’attendre la nouvelle saison, a écrit van der Wiel sur son compte Instagram. J’étais prêt à tout donner. Malheureusement, la deuxième année n’aura pas lieu en raison d’un différend avec le groupe d’entraîneurs.»

En 2018, van der Wiel a pris part à 27 rencontres, amassant quatre mentions d’assistance. Il a décoché quatre tirs, dont un seul cadré.

L’athlète de 30 ans a également porté les couleurs de l’Ajax Amsterdam et du Paris Saint-Germain au cours de sa carrière.