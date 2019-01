Germain-Claggett: de l’animosité dans l’air

Le combat entre le Québécois Mathieu Germain (16-0-0, 8 K.-O.) et l’Albertain Steve Claggett (27-5-1, 17 K.-O.) aura lieu dans deux jours. Et si l’on se fie aux apparences, les deux hommes ne semblent pas s’apprécier.

Les deux pugilistes étaient de passage au Casino de Montréal, lieu où le choc se déroulera, jeudi pour une conférence de presse.

Le journaliste de la chaîne TVA Sports en a profité pour mener une petite entrevue bipartite où les jabs n’ont pas manqué.

«Il est venu préparé. C’est un adversaire de qualité. On va lui montrer ce qu’est de la vraie boxe, ce qu’est un gros QI de boxe», a souligné Germain d’entrée de jeu.

Claggett, qui n’a pas la langue dans sa poche, n’a évidemment pas hésité à répliquer.

«Il peut me dire qu’il me montrera comment boxer, mais j’ai deux fois plus d’expérience professionnelle que lui, a indiqué Claggett, qui avait d'ailleurs vaincu Junior Ulysse il y a un peu plus d'un an. J’ai affronté de bien meilleurs boxeurs que lui. Le calibre des adversaires que j’ai croisés était de niveau international. De plus, j’ai fait beaucoup de "sparring" avec des champions du monde. Au final, je crois que c’est moi qui lui donnerai une leçon.»

