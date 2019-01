Claude Giroux compare Carter Hart à Carey Price

SAN JOSE – Question d’être dans une forme optimale pour le dernier droit de la saison, Carey Price a choisi de faire l’impasse sur la classique des étoiles qui se déroule ce week-end dans le nord de la Californie. Cela n’a pas empêché son nom de refaire surface, jeudi soir, dans le cadre de la traditionnelle soirée des médias ouvrant ces trois jours d’activités.

On le sait, depuis les belles années de Ron Hextall, les Flyers connaissent beaucoup d’ennuis devant le filet. Cette saison, ils ont dû faire appel à sept gardiens. Une situation qui est loin d’être idéale.

Toutefois, ils pourraient finalement avoir trouvé la perle rare. Choix de deuxième tour en 2016, Carter Hart fait bonne impression depuis que les Flyers l’ont rappelé, en décembre.

En regardant son jeune coéquipier de 20 ans à l’œuvre, Giroux a immédiatement noté des similitudes avec l’homme masqué du Canadien.

«Je le regardais pendant un entraînement l’autre fois et j’ai dit à Sean Couturier que je trouvais qu’il lui ressemblait beaucoup. C’est sûr qu’il a encore des croûtes à manger avant qu’il soit à son niveau, mais dans sa façon d’être, Carter me fait beaucoup penser à Carey. Il est calme et toujours en bonne position», a raconté le capitaine des Flyers.

«C’est certainement très motivant pour nous», a-t-il ajouté.

Porte tournante

On peut le comprendre. Pas facile de s’adapter à un gardien différent pratiquement tous les soirs. Chacun a son style et sa façon de travailler.

«C’est compliqué, car tu ne peux pas trouver de rythme. Il faut quand même essayer de mettre cette réalité de côté et continuer de te concentrer sur ton jeu.»

Il n’y a pas que cette saison que le demi-cercle devant le filet des Flyers a pris des allures de porte tournante. Quatre gardiens s’y sont succédé l’an passé et trois autres en 2016-2017, ajoutant les noms de Petr Mrazek et de Steve Mason aux sept gardiens de cette saison.

«Là, je pense qu’on en a un bon. Carter a présentement le filet et il joue très bien. Il nous donne une chance de gagner à chaque rencontre», a vanté Giroux.

Ce dernier a pris le chemin de San Jose après avoir vu ses coéquipiers et lui remporter un troisième match de suite. Toutefois, à 14 points d’une place en séries éliminatoires, la marche risque d’être haute à franchir pour se qualifier en vue du gros tournoi.

Toujours aussi excitant

Le Franco-Ontarien en sera à sa sixième participation au week-end des étoiles, une deuxième d’affilée. Parmi les joueurs présents à San Jose, seul Patrick Kane a représenté son équipe plus souvent avec huit présences.

Brent Burns, Erik Karlsson et John Tavares en sont également à une sixième participation.

«Je ne me tanne pas. C’est toujours aussi excitant, a assuré Giroux. J’ai pu voir différentes villes et la passion des amateurs de chacune d’elles. Et je sais qu’ici, à San Jose, il y a toujours beaucoup d’ambiance», a-t-il poursuivi.

C’est d’autant plus excitant que la fierté de Hearst, en Ontario, n’a jamais cru qu’il serait ne mesure de prendre part à un événement d’une telle envergure.

«Quand j’étais jeune, tout ce que je voulais, c’était de jouer dans la LNH. Je me souviens à quel point c’était spécial pour moi de participer à mon premier match des étoiles, a indiqué celui dont la première participation remonte à 2011 à Raleigh.

Six participations à la classique des étoiles, pas mal pour un joueur dont le directeur général avait oublié le nom au moment de le repêcher.

Écoutez les commentaires de Claude Giroux dans la vidéo, ci-dessus.