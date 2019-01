Tiger Woods veut commencer sa saison en beauté

Tiger Woods entame jeudi sa saison de golf avec beaucoup plus de confiance que l’an dernier.

Fort d’une victoire à son dernier départ officiel au Championnat du circuit en septembre et ayant terminé deuxième à deux reprises dans des événements importants, l’athlète de 43 ans se sent d’attaque pour rafler deux gains afin de rejoindre Sam Snead qui a remporté le plus de tournois de la PGA de l’histoire, soit 82.

«Je sais ce que je peux faire, je sais comment je me sens, donc maintenant, c’est le temps de finir un peu mieux et de remporter des tournois cette année», a dit Woods selon le site du circuit PGA Tour.

Remis de ses maux de dos, le golfeur s’est renforcé durant la saison morte.

«Mes jambes sont là où elles devraient être, ce qui n’était pas le cas à la fin de la dernière saison», a-t-il précisé, lui qui a reconnu avoir participé à trop de tournois, 18, l’an dernier.

L’Américain s’est engagé jusqu’à présent à en disputer 11, dont les quatre majeurs, cette année.

Il a profité des derniers mois de congé pour profiter de son plus récent succès, le Championnat du circuit le 23 septembre dernier. Le golfeur a dit qu’il «a la chair de poule» lorsqu’il revoit les reprises de cette compétition. Ses proches lui ont aussi rappelé la nervosité et l’émotion qui les habitaient en le voyant s’approcher de la victoire sur les verts.

«C’est très touchant parce que je ne m’y attendais pas, car j’étais dans l’action. Je sais ce que cela m’a pris, mais je ne savais pas que cela allait affecter d’autres gens comme ça», a-t-il dit.

En terrain hospitalier

Celui qui occupe le 12e rang mondial aura la chance d’entamer sa saison jeudi sur un parcours qu’il connait bien, celui de Torrey Pines en Californie, où se déroule l'Omnium Farmers Insurance.

Il a remporté cette compétition sept fois, dont quatre fois de suite de 2005 à 2008, tout en raflant aussi l’Omnium des États-Unis à cet endroit en 2008.

En 17 départs à l'Omnium Farmers Insurance, il a joué pour 170 sous la normale, selon le site PGA Tour.

L’an dernier, il avait terminé au 23e rang à Torrey Pines.

Plusieurs autres grands noms du golf y croiseront le fer, dont le champion en titre Jason Day et le numéro 1 mondial, Justin Rose.