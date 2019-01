Martin St-Louis et les Blue Jackets : «un mariage parfait»

En entrevue à l’émission JiC mercredi, le Québécois Martin St-Louis s’est dit honoré de l’offre soumise par son ex-entraîneur John Tortorella.

Plus tôt cette semaine, le nouveau membre du Temple de la renommée du hockey a accepté un rôle de consultant externe à temps partiel avec les Blue Jackets de Columbus.

St-Louis voit son nouvel emploi comme possiblement un premier pas vers un poste d’entraîneur-chef au plus haut niveau un jour.

«Je suis heureux de pouvoir me tremper l’orteil pour voir si j’aime ça. En plus, je n’aurai pas à m’éloigner trop de mes gars, que je dirige encore. C’était un honneur de recevoir l’appel de Tortorella, a-t-il indiqué. Il sait que je suis très occupé avec mes enfants, il ne veut pas m’enlever ça. Il pense que je peux les aider sans devoir être là tous les jours.

«C’est un mariage parfait pour moi. Ça me permet de me garder frais dans le hockey professionnel. J’aimerais entraîner au plus haut niveau quand mes enfants seront plus vieux. Ça va me donner une belle première expérience.»

St-Louis aura spécifiquement le mandat de relancer l’avantage numérique des Jackets, qui en arrachent à ce chapitre, eux qui occupent le 28e rang à travers la LNH.

«Je vais faire de mon mieux. Ils ont de bons entraîneurs et de bons joueurs. Je vais essayer d’ajouter des petits ingrédients ici et là, a-t-il expliqué.

«Je vais y aller graduellement. Je veux d’abord gagner la confiance des joueurs et des entraîneurs et ensuite voir avec eux ce que je peux faire pour les aider.»

Le résidant du Connecticut a joué dans la LNH de 1998 à 2015 et a porté les couleurs des Flames de Calgary, du Lightning de Tampa Bay et des Rangers de New York. Il a amassé 391 buts et 642 mentions d’aide pour 1033 points en 1134 matchs.