L’émergence de Samuel Poulin

Le Phoenix de Sherbrooke est l’une des surprises de la saison dans la LHJMQ et ça tombe drôlement bien pour l’attaquant Samuel Poulin, dont c’est «l’année de repêchage» en 2018-2019.

Le fils de Patrick, un ancien ailier des Canadiens, a récemment dépassé sa récolte de points de l’an dernier et soudainement, il y a de plus en plus de recruteurs aux matchs du Phoenix.

«Depuis la deuxième moitié de saison l'année passée, mon niveau de confiance a monté, ça aide énormément mon jeu. Je suis confiant avec la rondelle, je me sens plus fort physiquement», observé le principal intéressé dans un reportage réalisé par Mikaël Lalancette.

Son entraîneur, Stéphane Julien, ne tarit par d’éloges à son sujet.

