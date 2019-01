Kirby Dach: une année mouvementée

Une année de repêchage n’est pas un long fleuve tranquille, même quand tu fais partie de l’élite de ton groupe d’âge. L’attaquant des Blades de Saskatoon Kirby Dach l’a compris récemment.

Tout d’abord, il s’agit d’une année chargée pour l’espoir de premier plan. Il a participé à la Coupe Hlinka/Gretzky, puis a amorcé sa saison avec les Blades de Saskatoon, en plus de participer aux deux matchs de la WHL à la Série Canada-Russie.

Tout allait bien, d’ailleurs, pour le centre droitier de 6 pi 4 po et 198 lb en début de saison et il récoltait des points à la pelletée. Puis, ce fut la sécheresse.

Au mois de décembre, Dach n’a récolté que quatre points en 10 matchs, notamment grâce à une prestation de trois points le 30 décembre. Lors de cette séquence, il a été blanchi complètement de la feuille de pointage lors de sept rencontres consécutives.

Inhabituel pour un espoir souvent considéré parmi les cinq meilleurs au monde en vue du repêchage de juin.

«Je ne cacherai pas que ce fut un moment difficile. J’essaie de me dire que c’est quelque chose que je devais traverser afin d’apprendre comment gérer ces périodes creuses. Je ne jouais pourtant pas du mauvais hockey, mais je manquais d’opportunisme», a raconté Dach en entrevue avec «Le Journal de Québec» dans les corridors du ENMAX Centrium de Red Deer, en marge du Match des meilleurs espoirs de la LCH.

La touche retrouvée

La nouvelle année a toutefois souri au longiligne pivot qui, depuis le début du mois de janvier, a inscrit cinq points à ses cinq premiers matchs.

Il n’en reste pas moins que Dach a compris qu’une séquence comme celle qu’il a vécue en décembre ne prend pas les mêmes proportions lorsque les regards de tous les recruteurs sont placés sur toi.

«C’est sûr que tout prend plus d’ampleur quand c’est ton année de repêchage. J’essaie toutefois de ne pas trop me concentrer là-dessus et de travailler sur mon jeu afin de continuer à m’améliorer.»

Le rêve

D’ailleurs, le bruit venant de l’extérieur, Dach essaie de ne pas l’écouter. Il mentionne ne pas lire ce qu’on dit sur lui ni consulter les différents classements dans lesquels il paraît en vue du repêchage.

Ou du moins, il s’assure que ça ne devienne pas une distraction.

«On reste des jeunes de 17 ou 18 ans, alors c’est parfois difficile de ne pas écouter tout ce qui se dit à ton sujet. Oui, j’essaie de bloquer les distractions, mais parfois je prends du recul et je réalise que je vis le rêve de plusieurs joueurs de mon âge. Je me sens très chanceux de faire partie de ce processus.»

Dach compte 50 points, dont 18 buts, en 43 rencontres jusqu’à présent cette saison avec les Blades de Saskatoon. Il était le capitaine de l’Équipe Orr lors du Match des meilleurs espoirs, mercredi.

Bolduc fait la leçon aux meilleurs espoirs

Samuel Bolduc n’était assurément pas l’espoir dont on parlait le plus à l’approche du Match des meilleurs espoirs, mais le défenseur de l’Armada de Blainville-Boisbriand a tout de même trouvé un moyen de faire parler de lui.

Mardi, au cours des traditionnels tests physiques, Bolduc a fait la leçon à la majorité des espoirs du circuit junior canadien.

Lors de la portion sur glace, Bolduc a terminé au premier rang pour les épreuves du 30 mètres en patin arrière, avec et sans rondelle. Mais c’est surtout lors de la portion hors glace qu’il s’est démarqué. Le grand défenseur de 6 pi 4 po a terminé premier au saut vertical et au lancer du «Medicine ball», deuxième à l’épreuve testant la force de préhension de la main gauche, puis troisième au saut en longueur.

«J’ai toujours aimé être au gym. Je fais toujours de l’extra quand je peux. Je m’entraîne avec une bonne gang aussi, alors ça me pousse à me dépasser. Je n’étais pas vraiment inquiet que j’allais bien faire lors de ces tests. Tous les tests physiques que j’ai faits, j’ai toujours bien fait.»

Expérience

Pour certains espoirs, la semaine passée à Red Deer n’avait rien de bien nouveau. Plusieurs ont déjà participé à des événements d’envergure au cours de leur jeune carrière, que ce soit des camps d’entraînement de l’équipe nationale ou même la Série Canada-Russie.

Pour Bolduc, c’est différent. Classé 87e sur la liste de mi-saison de la Centrale de recrutement, il n’a pas la même expérience que les joueurs classés avant lui.

«Je me sens privilégié d’être ici. De me retrouver avec des gars que j’ai regardés à la Coupe Hlinka-Gretzky et d’être assis avec eux dans le vestiaire, c’est spécial.»