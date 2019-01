Encore confiance en Armia; une chance pour Hudon

Pour relancer l’avantage numérique, mercredi soir, Claude Julien offrira une chance à Jesperi Kotkaniemi au sein de la première vague, mais il gardera encore Joel Armia au sein de cette unité.

Armia a deux qualités pour justifier sa présence à cinq contre quatre : son imposant gabarit à 6 pi 3 po et 205 lb, et il est l’un des rares ailiers droitiers. Mais il y a aussi une statistique qui joue grandement contre lui. En 205 matchs dans la LNH, le Finlandais de 25 ans n’a toujours pas marqué en supériorité numérique.

«Je ne connaissais pas cette statistique, a dit Armia. À Winnipeg, je jouais très peu en supériorité numérique. Ce n’était pas mon rôle. J’obtenais des présences de temps en temps. Je suis heureux d’avoir cette chance à Montréal. Mais c’est enrageant de ne pas produire. Il faut revenir à la base et ne pas se compliquer la vie. Nous avons besoin de diriger des rondelles vers le filet.»

À sa dernière saison avec les Jets, Armia était le huitième attaquant le plus utilisé par Paul Maurice en avantage numérique avec un peu plus de 117 minutes en 79 rencontres. Avant son séjour à Winnipeg, Armia a joué 126 matchs dans la Ligue américaine. Il n’était pas plus un marqueur né avec les Americans de Rochester ou les IceCaps de St. John’s avec quatre petits buts au total en avantage numérique.

À la veille du match contre les Coyotes, Julien avait réuni Kotkaniemi, Tomas Tatar, Armia, Jonathan Drouin et Shea Weber au sein de la première unité.

Une chance pour Hudon

Charles Hudon jouera visiblement un deuxième match d’affilée en l’absence de Paul Byron, qui écoulera son troisième et dernier match de suspension. Le numéro 54 s’est exercé au sein du deuxième groupe en avantage numérique avec Max Domi, Brendan Gallagher, Jeff Petry et Mike Reilly.

«Je vais prendre toutes les occasions possibles, a souligné Hudon. J’ai la chance de jouer, c’est déjà bon. Je pourrai prouver des choses. Notre jeu en avantage numérique nous fait mal. Tu peux gagner un match avec des buts en supériorité numérique, mais on ne le fait pas. Claude a mis son grain de sel sur l’avantage numérique.»

