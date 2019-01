Cinq mauvaises décisions de Peter Chiarelli

Le directeur général des Oilers d’Edmonton Peter Chiarelli a été congédié en raison des déboires de son équipe.

Malgré de bons atouts sous la main, il a commis plusieurs erreurs depuis qu’il a été nommé à la tête de l’équipe albertaine en avril 2015.

Voici cinq mauvaises décisions qu’il a prises, au fil des ans:

1 – L’acquisition de Griffin Reinhart

Désireux de renforcer sa défensive, Peter Chiarelli a misé sur un mauvais poulain en mettant la main sur le jeune Griffin Reinhart en 2015. Il a donné un choix de première ronde et un autre de deuxième tour aux Islanders de New York pour celui qui avait alors 21 ans. Reinhart n’a finalement joué que 29 rencontres avec les Oilers la saison suivante, évoluant depuis dans la Ligue américaine. Comble de malheur pour Chiarelli : les Islanders ont repêché l’excellent Mathew Barzal avec le choix de premier tour obtenu des Oilers.

2 – L’échange de Jordan Eberle

Après cinq saisons de 20 buts ou plus avec les Oilers, Jordan Eberle avait connu des séries éliminatoires misérables au printemps 2017 avec seulement deux mentions d’aide en 13 rencontres. Il a donc été échangé contre un joueur plus jeune et moins bien payé : Ryan Strome, des Islanders de New York. Le problème, c’est que Strome n’a jamais répondu aux attentes. Il a été refilé en novembre dernier aux Rangers de New York contre Ryan Spooner. Ce deuxième échange n’a rien donné pour Chiarelli, puisque Spooner a été placé au ballotage cette semaine.

3 – Taylor Hall envoyé aux Devils

Les Oilers avaient besoin de renfort à la ligne bleue et Chiarelli a décidé de se départir d’un de ses meilleurs joueurs,Taylor Hall, contre le jeune défenseur des Devils du New Jersey, Adam Larsson en juin 2016. Le Suédois n’est pas un vilain arrière, mais son potentiel demeurait très limité. Il n’a jamais franchi la barre des 20 points avec Edmonton tandis que Hall a remporté le trophée Hart la saison dernière, à titre de joueur le plus utile à son équipe.

4 – L’embauche de Milan Lucic

Afin de protéger la vedette Connor McDavid, ainsi que d’ajouter du poids et de la profondeur aux ailes, Chiarelli a fait confiance à Milan Lucic comme joueur autonome en juillet 2016. L’idée semblait bonne, mais l’énorme ailier n’arrive plus à suivre le rythme et son contrat faramineux le rend impossible à échanger. Le joueur de 30 ans est encore sous contrat pour les quatre prochaines campagnes avec une moyenne salariale de 6 millions $.

5 – Justin Schultz offert aux Penguins

Le défenseur Justin Schultz connaissait une campagne difficile en 2015-16. Très à risque défensivement, cet arrière offensif n’avait récolté que 10 points en 45 rencontres et affichait un différentiel de -22 avant d’être échangé aux Penguins de Pittsburgh. Les éventuels champions de la coupe Stanley n’ont pas payé cher pour ses services, un choix de troisième ronde pour le repêchage de 2016, avec en prime les Oilers qui devaient payer la moitié de son salaire pour le reste de cette saison. La campagne suivante, Schultz a inscrit 51 points en plus de remporter une deuxième coupe de suite avec Pittsburgh.