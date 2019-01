Bianca Andreescu passe au troisième tour à Newport Beach

La Canadienne Bianca Andreescu a accédé au troisième tour du Challenger de Newport Beach, mercredi, en Californie.

Pour ce faire, elle a vaincu l’Américaine Katie Volynets en deux manches de 6-2 et 7-6 (7). Andreescu, qui est la sixième tête de série, a été dominante lors de la première manche, prenant notamment deux fois le service de son adversaire. Les choses se sont corsées pendant le second set, où la représentante de l’unifolié n’arrivait plus à s’imposer avec les balles. La jeune femme de 18 ans a cependant trouvé un moyen de l’emporter lors du bris d’égalité.

Pour son prochain affrontement, Andreescu se mesurera à la Tchèque Marie Bouzkova, qui est la neuvième raquette pour ce tournoi.

Une autre Canadienne était en action et a également connu le bonheur de la victoire, mercredi. Katherine Sebov a aisément battu la Russe Sofya Zhuk en deux manches de 6-2 et 6-3. La native de Toronto a été agressive lorsque son adversaire était au service et elle l’a brisé pas moins de six fois.

Elle évoluera contre l’Américaine Nicole Gibbs lors de la ronde des 16.