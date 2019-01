Bague de la coupe Stanley volée

La bague de la coupe Stanley de l’ancien défenseur des Penguins de Pittsburgh Cameron Gaunce a été volée, lundi, dans une maison de Toronto.

Son frère Brendan Gaunce, qui évolue avec les Canucks de Vancouver, a expliqué sur Twitter que des voleurs ont dérobé un coffre-fort dans lequel se trouvait cette bague ainsi que celle fournie à sa femme pour souligner la victoire des Penguins en 2017.

La police de Toronto a publié un communiqué mercredi détaillant le bijou, sur lequel on retrouve les mentions «Gaunce» et le chiffre «24».

1/2 Last night, my brother and sister in laws Stanley Cup rings were stolen. They were being kept in a safe, yet that didn’t stop the culprits from taking the entire safe out of the house. They are clearly recognizable objects, so if anyone has any knowledge or see’s any info... pic.twitter.com/KLoTFPMWC2