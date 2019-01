Alex Galchenyuk en visite à Montréal

L'attaquant Alex Galchenyuk en sera à une première visite au Centre Bell depuis l'échange qui l'a fait passer aux Coyotes de l'Arizona, en retour de Maxi Domi, alors que la formation de l'Arizona croisera le fer avec les Canadiens de Montréal, mercredi soir.

Toutefois, ce sera la deuxième fois que Galcheyuk affronte les Canadiens puisque les deux équipes s'étaient affrontées en Arizon le 20 décembre dernier. Galchenyuk avait été blanchi de la feuille de pointage. Le numéro 17 des Coyotes a amassé 25 points en 39 rencontres cette saison.

Le CH disputera une dernière partie avant la pause du Match des étoiles.

Les hommes de Claude Julien tenteront ainsi d'aborder ce repos mérité avec un gain. À leur dernier match, ils ont été défaits par les Flyers de Philadelphie. Toutefois, le Tricolore a remporté six de ses 10 derniers matchs et pointe en position de première équipe repêchée dans l'Association de l'Est.

De leur côté, les Coyotes ne se retrouvent qu'à deux petits points d'être en position d'accéder aux séries éliminatoires, étant 11es au classement de l'Association de l'Ouest, avec 50 points. Les Stars de Dallas et l'Avalanche du Colorado, qui sont actuellement les équipes repêchées, ont 52 points au classement.

Les Coyotes ont remporté six de leurs huit derniers duels.