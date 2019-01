Alex Barré-Boulet roule à plein régime

L’espoir du Lightning de Tampa Bay Alex Barré-Boulet a amorcé la campagne dans la Ligue américaine de hockey avec le Crunch de Syracuse d’une manière timide. Les choses ont drôlement changé depuis.

En effet, en 39 rencontres depuis le début de la campagne, le Québécois de 5 pi 9 po a amassé 37 points, dont 20 buts. Actuellement, il est la recrue avec le plus de points dans la LAH.

«Ça va super bien depuis le début de la saison, a souligné Barré-Boulet lors de l’émission Les Partants sur les ondes de TVA Sports, mercredi. Je suis arrivé à une place où l’entraîneur (NDLR: Benoît Groulx) m’a fait confiance dès le départ. Ça m’a beaucoup aidé. Avec le groupe de vétérans que l’on a ici, ç’a été super facile de s’adapter. Je ne pouvais pas demander mieux.»

Toutefois, l’adaptation du niveau junior au professionnel ne s’est pas faite du jour au lendemain.

«Au début de l’année, tu ne sais pas trop à quoi t’attendre, a continué Barré-Boulet. Tu sors du junior, tu joues avec des gars de ton âge ou plus jeune. Quand je suis arrivé ici, j’étais plus gêné, j’essayais de ne pas faire d’erreurs et de jouer du hockey simple. Dans ma tête, c’était ça.

«(Mais) je me suis rendu compte que si je veux avancer dans le hockey, il faut que je fasse des jeux et que je joue avec audace. Depuis que j’ai commencé à faire ça, ça va mieux.»

Barré-Boulet emprunte une route atypique puisque, jugé trop petit, il n’a jamais été repêché dans la LNH, malgré une superbe carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il aura fallu une offre du Lightning pour que le Québécois amorce son parcours professionnel.

«Dans ma tête, je ne pensais pas être repêché, donc je ne suis pas allé au repêchage, a confié le joueur de 21 ans. Mon père me l’avait demandé et j’avais dit non. Je n’avais pas d’attentes, car je ne voulais pas être déçu. Et c’était correct comme ça. Mon parcours allait être différent.»

