7 choses étonnantes à savoir sur Stefanos Tsitsipas

Depuis quelques mois, le jeune tennisman grec Stefanos Tsitsipas fait écarquiller bien des yeux sur la scène internationale.

Occupant le 15e rang au classement ATP à seulement 20 ans, cette étoile montante du tennis a encore une fois prouvé son ascension en disposant de son idole de jeunesse Roger Federer en quatre manches au quatrième tour des Internationaux d’Australie lundi.

Après une autre victoire contre l’Espagnol Roberto Bautista Agut, le jeune prodige avait rendez-vous avec Rafael Nadal lors des demi-finales à 3h30 dans la nuit de mercredi à jeudi, heure du Québec. Il est d’ailleurs le plus jeune joueur à accéder au carré d’as dans un tournoi du Grand Chelem depuis Novak Djokovic en 2007 aux Internationaux des États-Unis.

Afin de mieux connaître le personnage, voici sept choses à savoir sur Stefanos Tsitsipas.

1 - Il a failli mourir noyé en 2015

La vie du jeune tennisman aurait bien pu connaître une fin tragique en 2015. Lors d’un tournoi dans sa Grèce natale, le jeune athlète est allé se baigner en Crète avec des amis.

Les vagues étant beaucoup plus fortes que ce qu’ils avaient imaginé, ils ont rapidement eu de la difficulté à respirer alors qu’ils se trouvaient à plusieurs mètres de la rive. C’est le père de Tsitsipas qui a sauvé le groupe de cette situation critique.

«Ma façon de voir la vie a changé à ce moment. Depuis, je ne ressens plus la peur sur le court», a-t-il témoigné lors d’une entrevue avec l’ATP.

2 - Une famille de sportifs

La pomme n’est pas tombée bien loin de l’arbre dans le cas de Stefanos Tsitsipas. En effet, il incarne la troisième génération de sportifs de hauts niveaux dans sa famille.

Son père est nul autre que son entraîneur et sa mère, originaire de la Russie, a également été joueuse professionnelle de tennis.

Son grand-père maternel, Sergueï Salnikov, est quant à lui une légende du soccersoviétique. Il a notamment été champion olympique en 1956 lors des Jeux olympiques... de Melbourne! Tout est dans tout!

3 - Un véritable globe-trotteur

Les nombreux tournois de tennis de Stefanos Tsitsipas l’amènent à voyager aux quatre coins du monde, un mode de vie qu’il adore.

Alors que la plupart des athlètes ne voient que les aéroports, les hôtels et les courts de tennis d’une destination, le jeune Grec profite toujours de l’occasion pour découvrir les arrêts incontournables de chaque ville visitée.

4 - Présent sur YouTube

Malgré les nombreux entraînements et tournois qui peuplent son horaire, Stefanos Tsitsipas trouve toujours le temps de créer du contenu vidéo pour sa chaîne YouTube.

Dans ses vidéos, l’athlète partage principalement des récits de voyage, mais également des tranches de vie de son quotidien et des entraînements de tennis.

5 - Autrefois timide...

En entrevue avec un représentant de tennis.com, Stefanos Tsitsipas a confié qu’il aimerait avoir plus d’amis sur le circuit.

Le Grec admet que plus jeune, il était plutôt timide avec les autres, mais que ce n’est plus le cas maintenant.

6 - Le frère aîné

À 20 ans, Stefanos Tsitsipas est le plus vieux de ses frères et sœurs. Il a deux frères et une sœur, qui jouent tous au tennis.

7 - Ultra-actif sur les réseaux sociaux

En plus de sa chaîne YouTube, Stefanos Tsitsipas est actif sur toutes les plateformes. Très présent sur Facebook et Twitter, il compte également DEUX comptes Instagram. Le premier, @stefanostsitsipas98, se concentre sur sa vie de tennisman et son deuxième, @stevethehawk, sur ses voyages et sa vie personnelle.