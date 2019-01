Une véritable renaissance pour Robin Lehner

Ayant maîtrisé ses démons, le gardien suédois Robin Lehner a relancé sa carrière, cette saison, avec les Islanders de New York.

La formation new-yorkaise connaît une séquence étonnante et le rendement de Lehner compte sans doute parmi les raisons expliquant les succès de l’équipe.

«Il n’y a pas d’ingrédient secret, a récemment indiqué Lehner, sur le site web de la Ligue nationale de hockey. Il faut travailler fort, être dévoué et suivre la structure qui est en place. Tout ça mène à de bonnes choses et nous savons que nous pouvons aborder avec confiance chaque partie. Nous savons que nous avons une chance de gagner contre n’importe quelle équipe dans cette ligue.»

Depuis la mi-décembre, Lehner montre une fiche personnelle de 11-1-0. Il a par ailleurs maintenu une moyenne de buts alloués de 1,30 et un impressionnant taux d’efficacité de ,953.

Ces statistiques sont d’autant plus étonnantes lorsqu’on connaît le parcours emprunté par Lehner. Atteint de troubles bipolaires, le Suédois de 27 ans a éprouvé de graves problèmes de consommation. Il confiait par ailleurs, en septembre, qu’il avait songé au suicide à plusieurs reprises. À l’image de son évolution, on peut d’ailleurs apercevoir sur son masque blanc la présence de démons de même que le soleil sur les côtés, qui vise à représenter le nouveau départ qu’il a entrepris. Lehner a notamment obtenu l’aide du programme offert par la Ligue nationale de hockey en matière de lutte à l’abus de drogue et d’alcool pour s’en sortir.

L’employé de la dernière semaine

Si Lehner est en feu depuis la mi-décembre, il a aussi été élu la première étoile dans la LNH pour ses exploits de la semaine dernière. Il avait alors savouré la victoire à ses trois départs, ayant alloué seulement deux buts sur 67 tirs au total.

Pour l’ensemble de la saison, avant le match de mardi soir face aux Blackhawks de Chicago, Lehner mène la ligue chez les gardiens ayant disputé au moins 15 matchs avec une moyenne de buts alloués de 2,02. Il affiche par ailleurs un dossier de 15-7-3 et un taux d’efficacité de ,930. Lehner a également réalisé trois jeux blancs.

Avant de porter l’uniforme des Islanders cette saison, Lehner a évolué pour les Sénateurs d’Ottawa et les Sabres de Buffalo.