Un nouveau coordonnateur défensif pour les Alouettes

Bob Slowik a été nommé coordonnateur défensif des Alouettes de Montréal, mardi.

Slowik connaît bien l’entraîneur-chef des Oiseaux, Mike Sherman, avec qui il a travaillé avec les Packers de Green Bay. Il a été le responsable de la tertiaire des Packers de 2000 à 2003 avant de passer une saison en tant que coordonnateur défensif en 2004.

L’homme de 64 ans, qui a passé quelques semaines en tant qu'entraîneur invité avec les Alouettes en 2018, a aussi été à l’emploi des Cowboys de Dallas, des Bears de Chicago, des Browns de Cleveland, des Broncos de Denver et des Redskins de Washington.

«Bob Slowik représente ce qu'est un bon entraîneur de football, car il est passionné, il porte attention aux petits détails et il a à cœur le bonheur de ses joueurs, a déclaré Sherman, dans un communiqué. Il possède beaucoup d'expérience et il connaît déjà notre cahier de jeux pour l'avoir étudié durant l'entre-saison. On dit que les bonnes personnes font de bons entraîneurs, et c'est définitivement le cas pour Bob.»

Le défi sera grand pour Slowik puisque les Alouettes ont accordé le deuxième plus haut total de points (512) de la Ligue canadienne de football en 2018. Seuls les Argonauts de Toronto ont fait pire avec 560 points.

Les Alouettes, qui ont terminé la saison avec une fiche de 5-13, ont raté les éliminatoires au cours des quatre dernières campagnes.