Raphaël Lavoie et Jakob Pelletier en vitrine

Ça ne fait aucun doute: les deux meilleurs espoirs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) auront toutes les chances de se faire valoir lors du Match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey, mercredi soir, à Red Deer.

Autant l’attaquant des Mooseheads de Halifax Raphaël Lavoie, pour Équipe Cherry, que celui des Wildcats de Moncton Jakob Pelletier, pour Équipe Orr, seront utilisés sur le premier trio de leur équipe respective pour cette rencontre disputée devant des centaines de recruteurs.

Du moins, si l’on se fie aux combinaisons formées mardi lors du premier entraînement officiel des deux formations.

D’un côté, Lavoie évoluait à droite d’une unité complétée par Dylan Cozens et Nolan Foote.

Cozens est actuellement classé au troisième rang chez les patineurs nord-américains par la Centrale de recrutement.

De l’autre, Pelletier, qui s’alignait à gauche de celui qui vient au deuxième rang derrière Jack Hughes en Amérique du Nord, le centre Kirby Dach, ainsi que de Brett Leason, qui a représenté le Canada au dernier Championnat mondial de hockey junior.

Bref, toutes les chances seront assurément de leur côté!

Opportunité à saisir

«J’espère que ça va me permettre de me faire valoir. Je devrai être physique et envoyer des rondelles au filet pour créer des choses offensivement», a mentionné Lavoie.

«Il faut que je saisisse cette chance, a renchéri Pelletier. Je suis très content. Il faut que je connaisse un bon match.»

Son coéquipier d’un soir, Dach, n’a d’ailleurs pas tari d’éloges à son endroit.

«Il travaille très fort, il est intelligent, il gagne ses bagarres en fond de territoire et il donne constamment son maximum. En combinant nos habiletés, je pense qu’on connaîtra un bon match.»

Sans réelle surprise, Lavoie (13e) et Pelletier (20e) sont les deux joueurs de la LHJMQ les mieux classés selon la Centrale de recrutement de la LNH.

Selon certains recruteurs, ils sont même les deux seuls – certains ajoutent aussi le nom de Samuel Poulin à la liste – à avoir une chance légitime d’être choisi au premier tour en juin prochain.

Dix joueurs de la LHJMQ

Les deux espoirs ne sont évidemment pas les seuls représentants de la LHJMQ qui prendront part au match de mercredi soir.

Au total, dix joueurs du circuit Courteau y seront. Soit les attaquants Nathan Légaré, Maxim Cajkovic (Saint-Jean), Valentin Nussbaumer (Shawinigan), Nikita Alexandrov (Charlottetown) et Poulin (Sherbrooke). Ensuite, les défenseurs Artemi Kniazev (Chicoutimi) et Samuel Bolduc (Blainville-Boisbriand), ainsi que le gardien Colten Ellis (Rimouski) seront aussi de la partie, en plus de Jakob Pelletier et de Raphaël Lavoie.