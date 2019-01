Claude Julien hausse le ton à l'entraînement

Les Canadiens de Montréal étaient de retour à l'entraînement mardi matin, à Brossard, en vue de leur dernière rencontre avant la pause du match des étoiles, contre les Coyotes de l'Arizona mercredi soir.

Pour l'occasion, l'entraîneur-chef Claude Julien a tenu à travailler sur l'avantage numérique, qui est un véritable problème pour le Tricolore depuis le début de la campagne.

Et même s'il a toujours confiance en ses adjoints Kirk Muller et Dominique Ducharme, qui s'occupent du jeu de puissance, il était plus présent qu'à l'habitude. Il a même haussé le ton à quelques reprises.

