Claude Julien dans la course pour le Jack-Adams

Publié aujourd'hui à 07h43

Mis à jouraujourd'hui à 08h16

Le trophée Jack-Adams est remis annuellement à l’entraîneur-chef de la Ligue nationale qui a contribué le plus aux succès de son équipe.

Cet honneur est octroyé à la suite d’un vote auprès des diffuseurs de la LNH dont je fais partie.

Au terme de chaque saison, nous avons trois choix. Le premier choix étant le plus méritant. À l’aube de la pause du match des étoiles, je vous présente mon scrutin.

1er CHOIX : BARRY TROTZ

Les Islanders de New York étaient destinés à une saison de misère. Le départ de John Tavares laissait présager un vide énorme au sein de cette équipe.

Toutefois, l’arrivée de Barry Trotz derrière le banc a eu un effet rassembleur et profitable à cette formation.

C’est le cas notamment en défensive, alors que le changement est radical. Derniers l’an dernier pour les buts accordés (3,57), les Islanders sont au premier rang (2,42) cette saison.

Le gardien Robin Lehner a des allures d’un gagnant du trophée Vézina.

Sur papier, les défenseurs Johnny Boychuck, Thomas Hickey, Nick Leddy, Scott Mayfield, Adam Pelech, Ryan Pulock, Luca Sbisa et Devon Toews n’ont rien de flamboyants. Cependant, ensemble et dans le système de Barry Trotz, ils obtiennent des résultats inattendus et probants.

Contre toute attente, les Islanders occupent le premier rang de la division Métropolitaine, devant les Blue Jackets, les Capitals et les Penguins.

Barry Trotz est le favori pour le trophée Jack-Adams à ce moment-ci de la saison.

2e CHOIX : JON COOPER

Le Lightning de Tampa Bay se dirige vers l’une des meilleures saisons dans l’histoire de la LNH.

Si l’équipe maintient ce rythme, elle pourrait terminer la saison avec une récolte de 127 points. Une telle production placerait le Lightning au 5e rang dans l’histoire pour le plus de points récoltés par une équipe en une saison.

Le Lightning est premier au classement général, premier pour les buts marqués (4,00 buts par match) et premier pour l’efficacité en avantage numérique.

Jon Cooper a un rôle très important à jouer dans les succès de son équipe. Ses joueurs aiment jouer pour lui et il sait retirer le meilleur d’eux.

La composition des trios, le sérieux de ses joueurs et l’exécution en avantage numérique sont des exemples qui démontrent que son travail est bénéfique à sa formation.

3e CHOIX : CLAUDE JULIEN

Au début de la saison, on croyait que les Canadiens étaient pour se battre pour le premier choix au repêchage et non pour une place en séries.

Claude Julien a dû composer avec l’absence de Shea Weber lors des 24 premiers matchs de la saison. Aussi, il a vu Carey Price éprouver des ennuis lors du premier quart de la saison.

L’an dernier, les Canadiens avaient de la difficulté à marquer des buts. Cette saison, l’équipe se retrouve dans le top 10 à ce chapitre, et ce, sans toujours avoir un véritable joueur de centre numéro un.

Les Canadiens sont rapides, déterminés et tenaces. À la pause du match des étoiles, ils sont nez à nez avec les Maple Leafs et les Bruins. Il faut reconnaître que Julien a un impact favorable dans les succès de son équipe.

Claude Julien a déjà gagné le trophée Jack-Adams (2008-2009). Seulement six entraîneurs ont gagné ce trophée à deux reprises. Il s’agit de Pat Burns, Jacques Demers, Jacques Lemaire, Pat Quinn, John Tortorella et Scotty Bowman.

(Voyez, dans la vidéo ci-dessus, le segment de l’émission Les Partants consacré à la course au trophée Jack-Adams)