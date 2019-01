Aux quatre coins de la LNH

Les joueurs des Ducks d’Anaheim ont pratiqué avec leur coéquipier Corey Perry pour une première fois depuis le mois de septembre, mardi.

Le franc-tireur de 33 ans a pris part à quelques exercices, mais n’a pas reçu de contact. Perry a raté l’ensemble des rencontres des siens cette saison en raison d’une grave blessure au genou droit, qui a nécessité une opération. Il devait initialement rater cinq mois d’activités.

Même s’ils ne savent pas quand Perry pourra prendre part à un match, les Ducks ne peuvent qu’accueillir le retour de leur attaquant avec bonheur, eux qui ont particulièrement de la difficulté à marquer des buts cette saison.

L’organisation de la Californie a inscrit le deuxième plus bas total de buts en 2018-2019 et a tiré sur le filet adverse moins de fois que n’importe quelles autres équipes du circuit Bettman. Perry, qui est reconnu comme un marqueur prolifique, aidera assurément sa formation à améliorer son sort.

Adam Cracknell de retour dans la LNH

L’ancien attaquant du Rocket de Laval Adam Cracknell aura une nouvelle chance de se faire valoir dans la Ligue nationale de hockey (LNH) puisque les Ducks d’Anaheim ont annoncé son rappel, mardi.

S’il est inséré dans la formation des Ducks, Cracknell portera les couleurs d’une 12eéquipe, toutes ligues confondues, depuis le début de la saison 2014-2015: six dans la LNH et six autres dans la Ligue américaine.

Cracknell a accepté un contrat avec les Maple Leafs de Toronto le 1er juillet dernier, avant de prendre la route d’Anaheim lorsque la formation canadienne l’a échangé en retour de Steven Oleksy. Il a totalisé 10 buts et 23 points en 27 rencontres cette saison avec les Marlies de Toronto et les Gulls de San Diego.

Le Canadien de Montréal avait son acquisition le 30 novembre 2017 des Rangers de New York en retour de Peter Holland. N’ayant jamais porté les couleurs du Tricolore, il a cumulé 27 buts et 48 points en 54 parties avec le Rocket.

En 208 sorties dans a LNH, Cracknell a marqué 21 buts et amassé 43 points.