Repêchage: le classement de mi-saison dévoilé

Le joueur de centre des États-Unis Jack Hughes trône au sommet des meilleurs espoirs nord-américains dans le classement de mi-saison de la Centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey (LNH), publié lundi.

Chez les espoirs européens, le premier rang revient à l’ailier finlandais Kaapo Kakko, auteur du but vainqueur en finale du dernier Championnat mondial de hockey junior.

Raphaël Lavoie, des Mooseheads de Halifax, est le joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) le mieux classé avec une 13e place chez les patineurs nord-américains. En 43 matchs cette saison, l’attaquant québécois a amassé 45 points, dont 21 buts.

Jakob Pelletier, des Wildcats de Moncton, et Samuel Poulin, du Phoenix de Sherbrooke, font aussi partie du top 30 en Amérique du Nord.

Chez les gardiens nord-américains, Colten Ellis, de l’Océanic de Rimouski, est le meilleur espoir de la LHJMQ. Il est classé septième.

Une classe à part

Hughes, qui est originaire de la Floride, compte déjà 12 buts et 41 mentions d’aide pour 53 points en 27 matchs cette saison avec l’équipe américaine des moins de 18 ans.

«Il est dans une classe à part en vue du repêchage de 2019. Et le meilleur est encore à venir, a dit Dan Marr, directeur de la Centrale, à propos de l’attaquant de 17 ans, dans un communiqué. Il est un excellent patineur qui joue avec beaucoup de rapidité avec et sans la rondelle. Grâce à ses habiletés, il peut changer l’allure d’un match.»

Hughes pourrait devenir le huitième joueur né aux États-Unis à être sélectionné au premier rang du repêchage de la LNH. Son compatriote Auston Matthews avait réussi l’exploit en 2016.

Son frère, Quintin Hughes, a été sélectionné septième par les Canucks de Vancouver en 2018. Il évolue présentement avec l’Université du Michigan.

Un champion

En plus de mener la Finlande à l’or au plus récent Mondial junior, Kakko avait également remporté le Championnat mondial des moins de 18 ans en 2018. En 29 matchs cette saison avec le club TPS, dans la ligue d’élite finlandaise, il a obtenu 11 buts et le même nombre de mentions d’aide.

«Il est fort avec la rondelle et quand il a va au filet, a analysé Marr. Il est un des rares joueurs qui a le potentiel pour faire le saut dans la LNH dès la saison prochaine.»

En tout, 15 joueurs de la LHJMQ font partie des 100 meilleurs patineurs en Amérique du Nord. Les autres sont : Artemi Kniazev (Chicoutimi), Nikita Alexandrov (Charlottetown), Mikhail Abramov (Victoriaville), Maxim Cajkovic (Saint John), Valentin Nussbaumer (Shawinigan), Nathan Légaré (Baie-Comeau), Alex Beaucage (Rouyn-Noranda), Maxence Guénette (Val-d’Or), Jordan Spence (Moncton), Egor Serdyuk (Victoriaville), Samuel Bolduc (Blainville-Boisbriand) et Taro Jentzsch (Sherbrooke).