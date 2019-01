Belichick-Brady: 5 statistiques incroyables

Dimanche, Tom Brady et Bill Belichick ont guidé les Patriots de la Nouvelle-Angleterre vers une victoire de 37-31 en prolongation contre les Chiefs, et, du même coup, à une troisième participation consécutive au Super Bowl.

Les «Pats» ont remporté le «pile ou face», et Brady a répondu à l'appel: trois conversions en situation de troisième essai plus tard, Rex Burkhead a pris le ballon à la ligne de quatre verges avant de traverser la ligne des buts et d'officialiser le championnat de l'Association américaine pour la Nouvelle-Angleterre.

Il s'agira d'ailleurs de la neuvième participation au Super Bowl pour le duo Belichick-Brady en 18 ans. C'est plus que le double de n'importe quel autre tandem d'entraîneur/quart-arrière.

Si vous n'êtes toujours pas convaincu que Brady est le meilleur quart-arrière de l'histoire et que Belichick est l'un des plus grands entraîneurs, ces quelques statistiques vous feront probablement changer d'avis.

Dans l'époque du Super Bowl, ils ont gagné plus que tout le monde

Depuis le début de l'époque du Super Bowl (il y a 53 ans), les Patriots ont remporté plus de championnats que tout autre duo entraîneur/quart-arrière a eu la chance de participer.

Ils ont été sacrés champions cinq fois.

Trois duos ont participé à quatre matchs ultimes, dont Terry Bradshaw et Chuck Noll (Steelers), qui sont invaincus.

Leur premier Super Bowl? Au terme de la saison 2001!

Brady, le «GOAT» indiscuté des séries

En 39 départs éliminatoires, il cumule 10 917 verges par la passe et 73 touchés.

C'est bien devant Peyton Manning (deuxième avec 7339 verges) et un certain Joe «Cool» Montana (deuxième avec 45 touchés).

Oui, il a disputé plus de matchs que les deux, mais lorsqu'on parle de séries, est-ce vraiment une tache à cet incroyable palmarès?

Si vous considérez que oui, rappelez-vous ceci:

Quel joueur est le seul à avoir remporté le titre de joueur par excellence du Super Bowl à QUATRE reprises?

Tom Brady.

Ils n'ont manqué les séries qu'à 2 reprises en 18 saisons

Et l'une de ces années infructueuses a été le résultat d'une blessure au genou de Brady en 2008. Les Pats ont tout même conclu cette saison avec une fiche de 11-5.

D'ailleurs, ils ont terminé 1ers de leur division 16 saisons sur 18, et sont sur une séquence de 10 premières places consécutives.

Brady, le plus victorieux?

Avec une victoire le 3 février, le quart-arrière de 41 ans deviendra le plus décoré de l'histoire de la NFL.

Il est déjà à égalité avec Charles Haley, un joueur de ligne défensive qui a remporté le Super Bowl avec les 49ers et les Cowboys.

Même constat pour Belichick: s'il vainc les Rams, il dépassera Vince Lombardi et George Halas pour le plus grand nombre de titres en carrière (six).

Un coach dominant

Oui, encore une catégorie dans laquelle un membre des Pats domine: celle du plus grand nombre de victoires en séries pour un entraîneur.

Bien qu'il ait remporté un match avec les Browns, ses 29 avec les Patriots lui suffisent pour être bien installé en première place.

Est-ce que quelqu'un dépassera un jour ce duo dominant?

Ce sera une tâche très difficile.

Or, un duo jeune en Jared Goff et Sean McVay affrontera Brady et Belichick dans deux semaines.

La relève aura-t-elle raison des vétérans?