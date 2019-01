Un tour du chapeau de Marchessault mène les Golden Knights à la victoire

Un triplé de Jonathan Marchessault et une performance de deux points de Max Pacioretty ont permis aux Golden Knights de Vegas de l'emporter 7-3 sur les Penguins de Pittsburgh, samedi soir.

Alors que la marque était de 3-3 en milieu de deuxième période, Marchessault s'est mis en marche. Il a inscrit deux buts en l'espace de 3:50 pour redonner l'avantage aux «Knights».

Plus tôt dans la rencontre, Pacioretty a inscrit son 13e but de la saison. Il n'est maintenant qu'à 4 filets d'égaler son total de la dernière campagne, alors qu'il avait fait scintiller la lumière rouge à 17 reprises.

Fait intéressant, Marc-André Fleury, en plus d'ajouter un gain à sa fiche, a récolté une mention d'aide dans ce match. Il en compte dorénavant deux cette saison.

