Ski cross: congestion canadienne en finale

La Québécoise Brittany Phelan a terminé deuxième au terme de la finale de ski cross de la Coupe du monde d’Idre Fjall, au cours de laquelle trois des quatre participantes étaient canadiennes, dimanche en Suède.

Phelan est montée sur le podium pour une première fois cette saison et une quatrième fois en carrière en Coupe du monde.

«Je voulais garder le contact avec le groupe, être dans le sillon et skier parfaitement, prendre tous les virages jusqu’au bas du parcours. Ça s’est bien déroulé», a déclaré Phelan. C’était serré à la fin et j’aurais eu besoin d’un peu plus de piste pour la dépasser, mais je suis super contente d’être encore deuxième!»

Outre Phelan, les Canadiennes Kelsey Serwa et Marielle Thompson étaient également de la partie, terminant respectivement troisième et quatrième. Il s’agissait également d’un premier podium pour Serwa cette saison, tandis que Thompson a échoué à obtenir une deuxième médaille en autant de jours.

La Suissesse Fanny Smith a remporté l’épreuve.