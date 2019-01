Concours d’habiletés: rien ne peut refroidir les partisans

La neige et le froid polaire qui régnaient dimanche matin à Montréal n’ont pas fait peur aux milliers de partisans qui se sont présentés au Centre Bell pour assister au concours d’habiletés mettant en vedette les joueurs des Canadiens.

«On a le CH dans le cœur jusqu’au bout, a lancé sans hésiter Jonathan Mercado, rencontré dans l’amphithéâtre. On reste toujours des "fans", que l’équipe gagne ou perde.»

En tout, près de 12 000 spectateurs ont bravé la tempête pour assister à l’événement alors que 17 000 billets avaient été émis.

M. Mercado, accompagné d’Élodie Capitaine et de la petite Élise, croit d’ailleurs que la forte présence des amateurs à un événement comme celui de dimanche démontre la place importante que le Tricolore occupe dans la métropole.

«C’est dans une journée comme celle-là que tu vois tout l’amour que les gens ont pour l’équipe, a-t-il expliqué. Tu le sens, avec les enfants, les parents, c’est ce qui est plaisant.»

«Ça permet aux familles qui ont peut-être un peu moins de revenus de venir voir une pratique du CH, tandis qu’un match, c’est plus cher, a ajouté Mme Capitaine. Nous pouvons aussi voir les joueurs de plus près. C’est plus accessible.»

Du nouveau

Un concours d’habiletés permet aussi de voir les joueurs dans un nouvel environnement.

«C’est amusant de les voir avoir du plaisir sur la glace sans qu’ils aient un plan de match à respecter, a indiqué un autre partisan, Bernard Olivier Loyer. Normalement, pendant un match, ils ne peuvent pas vraiment porter attention à ce qui se passe dans les gradins. Là, ils sont capables d’avoir un beau lien avec les amateurs.»

Des jeunes peuvent également vivre une expérience inoubliable, comme le raconte Brigitte Aubin, la mère de Maxime et Charlot Alarie-Aubin, deux joueurs des Cyclones de Joliette, dans la catégorie Atome C, qui disputaient un match avant le concours d’habiletés.

«On est très excités pour eux, a-t-elle dit. Ils étaient fous. Ils sautaient de joie quand ils ont appris la nouvelle. Ils sont chanceux.»

Aux anges

À pareille date l’an dernier, les Canadiens étaient loin de connaître ses meilleurs moments. Cette fois-ci, le club montréalais est quatrième dans la section Atlantique et compte le même nombre de points (59) que les Bruins de Boston, troisièmes. Si les séries commençaient aujourd’hui, il serait la première équipe repêchée dans l’Est.

Ces résultats sont loin de déplaire aux partisans présents au Centre Bell.

«En début de saison, je n’avais pas beaucoup d’espoir de les voir en séries. Je pensais que ç’allait prendre un miracle, mais on dirait que nous allons avoir une belle surprise», s’est réjoui Éric Joyal, dont la conjointe lui avait offert des billets pour le concours d’habiletés à Noël.

Autre changement par rapport à l’an dernier, rares sont les amateurs qui souhaitent voir le directeur général Marc Bergevin réaliser un échange majeur d’ici la date limite des transactions.

«Ils ont trouvé une bonne chimie, a analysé M. Mercado. Les joueurs doivent juste travailler ensemble, mais je pense qu’ils ont la bonne recette.»

«Je ne veux rien changer, a pour sa part affirmé Mme Aubin. Quand ça va bien, tu ne touches pas à ça.»