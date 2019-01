Publié aujourd'hui à 10h18

Mis à jouraujourd'hui à 10h27

Soyons honnêtes. Personne n’avait prédit que le Canadien de Montréal se retrouverait à la mi-janvier en bonne position non seulement pour faire les séries, mais également pour terminer parmi les trois premières formations de la division Atlantique.

Bon, peut-être à l’exception de quelques fidèles partisans du Tricolore. Je me souviens même que lors des premières chroniques que j’ai écrites cette saison, je parlais de la tourmente dans laquelle Marc Bergevin se trouvait et je m’imaginais à quel point ça devait être dur de gérer la pression constante sur ses épaules.

Aujourd’hui, en date du 19 janvier, force est d’admettre que le CH est la surprise de la saison 2018-2019. Si le jeu de puissance avait été meilleur, l’équipe se retrouverait devant Boston et Toronto au classement. Qui l’eût cru?

Claude Julien



À tout seigneur, tout honneur, je vais commencer en donnant le crédit aux dirigeants de l’équipe, à commencer par l’entraîneur Claude Julien.



Ce dernier a manœuvré de main de maître avec ses joueurs depuis le début de la saison. Contrairement au président des Stars, Jim Lites, qui a critiqué ouvertement ses joueurs vedettes, ou l’entraîneur-chef des Panthers de la Floride, Bob Boughner, qui a cloué sur le banc Jonathan Huberdeau et Aleksander Barkov récemment, Julien n’a humilié personne, dans les bons comme dans les moins bons moments.

Je pense entre autres à la défaite de 7-1 face au Wild du Minnesota il y a quelques semaines. À ce moment, Julien aurait pu péter les plombs. Il aurait pu passer des messages à certains de ses meilleurs éléments.



Mais il ne l’a pas fait parce qu’il a de l’expérience. Il a réussi à garder tout le monde calme et l’équipe n’a pas eu de misère à passer l’éponge par la suite.



Marc Bergevin



Je ne peux également pas passer sous silence le travail du directeur général du Tricolore. Critiqué de toutes parts au cours des dernières saisons, avec raison, pour des ajouts douteux à sa formation.



Depuis ce temps, on sent que Bergevin a compris certaines choses. Avant, on avait l’impression qu’il donnait trop d’importance à ses adjoints. Maintenant, on sent que les dossiers sont sur son bureau à lui. Il vit avec ses décisions, qu’elles soient bonnes ou mauvaises.



Car il faut le lui donner : quand Bergevin est persuadé de quelque chose, il le fait sans ne plus jamais regarder en arrière. Ç’a été le cas avec Andrei Markov lorsqu’il a décidé qu’il était temps de passer à autre chose, tout comme avec Max Pacioretty et Alex Galchenyuk. On ne pourra jamais lui reprocher de ne pas essayer des choses.

Et les joueurs

Évidemment, au final, ce sont les joueurs du Canadien qui remportent les victoires. On avait beaucoup parlé d’attitude avant le début de la saison et on ne sent plus qu’il s’agit d’un problème à l’interne. L’identité de l’équipe se dessine petit à petit, encore plus depuis le retour de Shea Weber.



D’ailleurs, avouons-le, le capitaine a complètement transformé cette équipe depuis qu’il est revenu. Sa façon de se comporter jusqu’à maintenant dissipe les derniers doutes — en restait-il vraiment ? — sur la légitimité de mettre le « C » sur son chandail.



On a décidé d’y aller avec le joueur avec le plus de prestance, celui qui commande le plus de respect sans avoir à parler. Et on avait vu juste.



Les échos de Bergie



Heureux pour Niemo



La prestation exceptionnelle d’Antti Niemi mardi dernier contre les Panthers de la Floride a fait du bien à tout le monde. Parce que, dans un vestiaire, le gardien substitut est souvent le joueur préféré de tous. Dans son rôle, l’auxiliaire n’a pas le choix d’être un bon coéquipier, c’est souvent lui qui reste sur la glace avec les joueurs après les entraînements pour leur permettre de pratiquer certains aspects techniques de leur jeu. Souvenez-vous du fameux match à Columbus lors duquel Al Montoya avait été laissé devant le filet malgré une dégelée de 10-0. Après la rencontre, tout le monde avait mal pour lui. Alors c’est évident que de voir Niemi rebondir comme il l’a fait mardi, ça ne peut qu’être bénéfique pour l’attitude générale de l’équipe.



Byron : Bonne décision

Trois matchs de suspension pour le coup de Paul Byron à la tête de Mackenzie Weegar. Parfait ! J’aime ça. Aucun joueur n’a le droit de frapper un adversaire à la tête. Récidiviste ou pas, tout le monde doit être pénalisé de façon sévère.

Sur la reprise, on voit clairement que Byron arrive à toute vitesse et que ses patins quittent la surface glacée. Byron est un indispensable au Canadien, mais il devra répondre de ses actes et ça va lui coûter beaucoup d’argent aussi. Je dis bravo à la LNH.

Ceci étant dit, c’est maintenant à Charles Hudon de répondre et de saisir l’opportunité qu’on lui donne. Cette chronique a été écrite avant le dénouement du match d’hier soir, mais j’ai été heureux de voir qu’on l’a inséré au sein du troisième trio.

Les trois matchs de suspension à Byron nous donneront une bonne indication des plans futurs dans le cas d’Hudon.



Tournoi Pee-Wee



Je tiens à féliciter l’organisation du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec pour ses 60 ans ! Quel événement exceptionnel.

Gens de Québec, c’est dans votre cour et je vous invite à aller faire un tour au Centre Vidéotron du 13 au 24 février prochain.

Quand j’étais avec les Nordiques, j’allais passer du temps au Tournoi pee-wee avec Maurice Filion et je me souviens du plaisir que nous avions à regarder les jeunes aller tout en savourant un excellent hot-dog !

---Propos recueillis par Kevin Dubé