Depuis la mi-saison, il est évident que les Canadiens de Montréal défient les pronostics. Il ne serait donc pas étonnant qu’ils améliorent leur effectif en vue des séries éliminatoires.

«Moi je pense que les Canadiens seront acheteurs, mais à quel prix? Là est la bonne question», a soulevé l’analyste de hockey à TVA Sports, Patrick Lalime.

«Dans ce cas-ci, il faut regarder qui est sur le marché. On aimerait peut-être ajouter un défenseur gaucher et un peu plus de profondeur. C’est le prix qui sera important à la fin.»

Mais que peut bien préparer Marc Bergevin à un mois de la date butoir du 25 février, sur le marché des transactions? Le directeur général a déjà dit qu’il ne sacrifierait pas l’avenir pour obtenir de l’aide au bal éliminatoire et l’équipe a déjà de la profondeur à l’attaque.

«Aller chercher un gros nom, tu dois offrir beaucoup. Je suis convaincu que ça ne fait pas partie des plans des Canadiens, a rappelé l’ex-gardien de la Ligue nationale de hockey.

«Si l’occasion se présente pour ajouter un chaînon manquant pouvant améliorer la formation, et qui ne coûte pas les yeux de la tête, je crois que Marc Bergevin va le faire.»

Par ailleurs, il y a toujours un risque associé à la venue d’un nouveau joueur. Lalime en a témoigné au cours de sa carrière de 12 ans.

«Je l’ai vécu au hockey. Des équipes procèdent à des changements pour gagner la coupe Stanley et certains joueurs prennent du recul pour laisser la place aux nouveaux joueurs.

«La chimie change sur la patinoire et les résultats ne sont pas toujours concluants.»