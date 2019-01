La belle séquence du Rocket prend fin

La série de trois victoires du Rocket a pris fin samedi à Laval quand le club-école du Canadien de Montréal s’est incliné au compte de 5 à 4 en tirs de barrage devant les Monsters de Cleveland.

Zac Dalpe et Alex Broadhurst ont fait mouche pendant la séance de tirs au but pour les Monsters tandis qu’Alex Belzile a été le seul à répliquer pour les favoris de la foule.

Ce revers vient jeter un peu d’ombre sur les excellentes performances de Daniel Audette et de Xavier Ouellet, qui ont chacun amassé un but et deux mentions d’aide en temps réglementaire.

Audette connaît une excellente séquence offensive, lui qui a obtenu huit points, dont quatre buts, à ses quatre dernières sorties.

Alex Belzile et Alexandre Grenier ont inscrit les autres filets du Rocket. Grenier avait permis aux siens de prendre les devants pour la première fois de la rencontre avec moins de cinq minutes à écouler à la troisième période.

Ryan Collins a toutefois forcé la tenue la prolongation en faisant mouche quelques instants plus tard. Kole Sherwood, Mark Letestu et Vitaly Abramov ont été les autres buteurs des vainqueurs.

Connor LaCouvee, qui a cédé quatre fois sur 38 tirs, a connu la défaite pour la première fois en cinq départs pour le Rocket.

Son vis-à-vis, Jean-François Bérubé, a repoussé 36 rondelles.