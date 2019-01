Et de 10 pour le Drakkar

Ethan Crossman et Nathan Légaré ont chacun inscrit deux buts samedi dans un gain de 5 à 1 du Drakkar contre les Cataractes de Shawinigan, à Baie-Comeau. Pour les favoris locaux, il s’agissait d’une 10e victoire consécutive.

Crossman a enfilé ses cinquième et sixième buts de la saison en plus de contribuer à la réussite de Xavier Bouchard au milieu du troisième vingt, en avantage numérique.

Pour sa part, Légaré a inscrit les buts gagnant et d’assurance pour l’équipe locale. Il compte maintenant 34 filets depuis le début de la campagne.

Jérémy Manseau a été l’unique marqueur des Cataractes.

Alex D’Orio a repoussé 14 des 15 tirs reçus devant la cage du Drakkar. Le gardien des visiteurs, Justin Blanchette, a été nettement plus occupé, alors qu’il a fait face à 39 lancers.

La formation de Baie-Comeau est toujours au troisième rang du classement de la LHJMQ, à deux points des Voltigeurs de Drummondville.

Veleno propulse les Voltigeurs

À Sherbrooke, les Voltigeurs l’ont emporté 6 à 1 devant le Phoenix. Joseph Veleno a été l’un des acteurs principaux de cette victoire en marquant deux buts et en récoltant une mention d’aide. Veleno n’est plus qu’à un but d’atteindre pour la première fois de sa carrière le cap des 30 en une saison. Il compte déjà 68 points en 36 matchs.

Xavier Simoneau a également joué un rôle important sur le plan offensif en inscrivant un but et deux aides.