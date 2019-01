Bilan positif pour Mathieu Betts

ST.PETERSBURG – Mathieu Betts tire un bilan positif de sa participation à la 94e édition du East West Shrine Game.

Dans une défaite de 21-17 de l’Est face à l’Ouest, samedi au Tropicana Field devant 19 654 spectateurs, l’ailier défensif du Rouge et Or de l’Université Laval a réussi un plaqué pour pertes et pressé le quart-arrière Brett Rypien à se débarrasser du ballon à une occasion.

«Je suis satisfait de mon match, a indiqué Betts. J’ai bien agi dans mes responsabilités sur le jeu au sol et j’ai réussi à mettre de la pression à quelques reprises. Nous avons fait une rotation tout le match. C’était le plan de match et tous les gars sont demeurés frais. Je ne suis pas habitué à évoluer dans une rotation et c’était plus difficile de rester dans le match. Je pars toutefois sans blessure et c’est ce qui est important.»

«Nous étions mal partis avec un retard de 21-0, mais les gars n’ont pas arrêté de se battre et nous sommes revenus dans le coup, poursuit le joueur de ligne par excellence au pays au cours des trois dernières années. C’est dommage qu’on n’ait pas été en mesure d’obtenir une série offensive en fin de match.»

Alors que les joueurs de l’Est croyaient avoir stoppé leurs adversaires avec deux minutes au 4e quart, ils ont reçu une pénalité qui a donné un premier essai à l’Ouest et coupé court à leurs chances de remonter la pente. Jordan Brailford a été puni pour avoir rudoyé Valeur à la hausse

Au-delà du match, Betts estime qu’il a augmenté sa valeur au cours de la dernière semaine. «Mission accomplie, a-t-il résumé. L’objectif était de démontrer que je pouvais bien faire sur le terrain. J’ai montré que j’avais un bon moteur et que je fournissais un effort constant à tous les jeux. J’ai réussi à mettre de la bonne pression dans les situations de passe. La semaine passée ici va m’aider. Je suis un meilleur joueur en partant. J’ai affronté des joueurs de qualité et mes connaissances du football américain sont meilleures.»

Betts a pleinement goûté son expérience avec les espoirs de la NCAA.

«Ça ressemblait à mes expériences avec les équipes du Québec et du Canada ainsi qu’au Défi Est-Ouest, sauf que je ne connaissais personne. Ce fut une superbe expérience. J’ai évolué dans un très bon calibre de jeu et nous avons eu du bon coaching.»

Soutien des proches

Après le match, Betts a retrouvé sa mère, sa copine et quelques proches.

«J’étais super content de les voir dans les gradins, a-t-il exprimé. C’est le fun d’avoir leur soutien et qu’ils aient voyagé en Floride pour me voir. Toute la semaine, j’ai reçu beaucoup de messages d’appui de gens de Québec et de Montréal. Il y avait un engouement et je l’ai senti. Je ne voulais pas les décevoir, mais il fallait que j’évite de tomber dans le piège de vouloir trop en faire. C’est valorisant de voir cet intérêt.»

Un agenda rempli pour les prochains mois

Si la dernière semaine a été fort bien remplie pour Mathieu Betts, les prochains mois seront également fort occupés.

«Je viens d’apprendre que j’ai un examen récapitulatif de mon bac, vendredi, a mentionné l’étudiant en éducation physique qui a pris le temps de s’arrêter pour signer des autographes à des jeunes à sa sortie du terrain, après avoir rencontré ses proches dans les gradins. On a le droit à une feuille de notes recto verso. Je devrais être correct. Je vais replonger dans mes livres le plus vite possible et reprendre l’entraînement dès cette semaine avec mes coéquipiers.»

Le plan de match avec son agent Sasha Ghavami est clair depuis décembre. Pour cette raison, Betts n’est pas déçu de ne pas avoir reçu une invitation pour le camp d’évaluation de la NFL à la fin février. «Après la Coupe Vanier, on a établi les étapes à suivre, a-t-il expliqué. La première étape était de me présenter ici en forme et de bien jouer sur le terrain. La deuxième sera de me préparer pour les tests physiques (lire pour le pro day à Québec en mars). Je ne veux pas regarder trop loin, mais la troisième sera de me préparer pour un camp professionnel.»

Van Pelt heureux

En plus de Betts, on retrouvait un autre Canadien présent au East West Shrine Game. Choix de 8e ronde (62e au total) des Tiger-Cats de Hamilton au dernier repêchage, Joel Van Pelt était le représentant de l’Ouest.

«Je suis content de mon match et ce fut pas mal mieux qu’en début de semaine, a souligné l’ailier défensif des Dinos de Calgary qui a terminé le match avec deux plaqués. Ce fut difficile au départ parce que ça faisait longtemps que je n’avais pas joué. C’est assurément l’un des événements les plus “cool” auquel j’ai participé depuis que je joue au football. Ce fut une expérience incroyable.»

«J’ai été reçu à huit ou neuf entrevues et j’espère qu’il y aura de l’intérêt à mon endroit, ajoute Van Pelt, sinon je me présenterai au camp des Tiger-Cats.»

Quelques recruteurs de la LCF présents estiment qu’il serait injuste de tracer des comparaisons entre Van Pelt et Betts et que l’ailier défensif des Dinos pourrait se tailler une place dans la LCF, mais qu’il n’est pas un espoir pour la NFL.