Saison pénible à Philadelphie

Le 26 novembre dernier, Ron Hextall se faisait congédier de son poste de directeur général des Flyers, qu’il occupait depuis mai 2014. Une semaine plus tard, Chuck Fletcher débarquait à Philadelphie avec le mandat de revamper l’équipe.

À ses premiers jours dans le siège de DG des Flyers, Fletcher a indiqué la porte de sortie à son entraîneur en chef, Dave Hakstol, pour le remplacer sur une base intérimaire par Scott Gordon.

Malgré des coups de balai aux deux postes les plus importants de l’organisation, les Flyers n’ont pas réalisé de miracles depuis le 17 décembre, date de l’entrée en scène de Gordon. À leurs 16 derniers matchs, ils ont présenté un dossier de 6-8-2.

En entrevue au Journal de Montréal à la veille du départ de l’équipe pour Montréal, vendredi, Sean Couturier n’a pas caché sa frustration.

«C’est la saison la plus frustrante depuis mes débuts avec les Flyers en 2011-2012, a-t-il dit sans aucune hésitation. C’est décevant. Nous avons connu un mauvais départ et nous n’avons jamais rattrapé le temps perdu.

«Il y a aussi eu des moments d’incertitude qui ont finalement mené aux congédiements de notre DG et de notre entraîneur, a-t-il continué. Tu ne veux jamais voir de bonnes personnes perdre leur emploi. C’est toujours plus facile de tasser un DG et un entraîneur, mais les déboires de l’équipe reposent principalement sur nous, les joueurs.»

Confiance en Fletcher

Sur une note plus positive, le centre des Flyers croit que Fletcher trouvera une solution assez rapidement pour replacer l’équipe sur les rails.

«Chuck est un bon DG, a-t-il dit. Il possède un bon bagage d’expérience. Il sait ce que ça prend pour gagner et il a une très bonne connaissance de la ligue. Il avait construit de bonnes équipes avec le Wild au Minnesota. J’espère que nous pourrons rebondir rapidement à Philadelphie et redevenir une équipe qui aspire à une place en séries.»

À leurs deux derniers matchs, les Flyers ont signé des victoires de 7 à 4 contre le Wild et de 4 à 3 face aux Bruins. Il s’agit d’un rare moment de réjouissances dans cette saison sombre.

Sur une lancée

Si les Flyers (18-23-6) croupissent au 29e rang de la LNH avec seulement 42 points, Couturier n’a pas à rougir de sa saison.

Finaliste l’an dernier pour l’obtention du trophée Frank-Selke, le centre de 26 ans produit encore à un rythme très respectable avec 38 points (19 buts, 19 passes) en 45 rencontres. À son dernier match contre les Bruins, il a d’ailleurs réussi un tour du chapeau. À ses cinq dernières sorties, il a amassé 9 points (4 buts, 5 passes). Mais ce n’est pas assez pour lui procurer un sourire.

«C’est une saison plus difficile puisque l’équipe ne gagne pas aussi souvent que l’an dernier, a-t-il raconté. Quand tu perds, c’est pénible pour le moral. Je ne regarde pas nécessairement mes statistiques personnelles. Je suis bien plus déçu de la fiche de notre équipe. Je place toujours l’équipe en premier.»

«J’essaye de me préparer de la même façon, je veux faire une différence sur la glace. J’ai connu un départ lent, je revenais d’une blessure à un genou. Mais j’ai le sentiment que je joue beaucoup mieux ces temps-ci. Si j’ai connu un lent départ, ce n’était pas en raison de ma blessure à un genou lors du premier tour des séries face aux Penguins. C’était plus en raison de ma blessure à la fin de l’été. J’ai pratiquement manqué tout le camp.»

Contrairement à l’an dernier, Couturier ne joue pas au sein du même trio que Claude Giroux qui avait été déplacé du poste de centre à ailier. Giroux est maintenant de retour au centre.

«Je m’ennuie de jouer avec Claude sur mon aile. Il est l’un des meilleurs attaquants de la LNH depuis plusieurs saisons. Nous avions une belle complicité. Il peut fabriquer des jeux d’un peu partout sur la glace. Il est tellement imprévisible et créatif. J’aimerais jouer encore avec lui, mais je comprends aussi la décision de Scott (Gordon). Il recherche un meilleur équilibre au sein de nos trios.»