Raonic et Shapovalov: des tests bien différents

Milos Raonic et Denis Shapovalov, les deux derniers représentants du Canada dans le tableau du simple, seront en action vendredi soir dans le cadre des Internationaux de tennis d’Australie.

Il s’agira de matchs de troisième tour et, sans grande surprise, le plus gros test sera celui qu’aura à vivre le plus jeune des deux.

«Shapo» contre le «Djoker»

Le blond Torontois aura droit à la plus grande scène de l’événement, soit le «Rod Laver Arena» (15 000 places), puisqu’il sera opposé au favori du tournoi et numéro un mondial, le Serbe Novak Djokovic.

Le gaucher, 27e joueur au classement de l’ATP, voudra bien ajouter un autre gros panache à son jeune tableau de chasse, déjà impressionnant à l’âge de 19 ans.

Mais force est d’admettre que le «Djoker» ne se laissera pas facilement surprendre. Depuis l’émergence de Shapovalov, il y a un an et demi, la plupart des gros noms du tennis masculin connaissent le piège que représente le Canadien.

Ce match ne commencera pas avant 22h (heure du Québec).

Match piège pour Raonic?

Raonic, lui, aura le statut de favori dans son affrontement face au Français Pierre-Hugues Herbert, disputé dans le Melbourne Arena, deuxième stade en importance en terme de capacité (10 500 places), dans la ville du même nom.

Classé 17e à l’ATP, Raonic devra toutefois se méfier de son rival, spécialiste du double. Herbert, est au 53e échelon du classement mondial et a sorti respectivement l’Américain Sam Querrey, 48e, et le Sud-Coréen Hyeon Chung, 25e, aux premier et deuxième tours.

Quant à Raonic, il vient d’affronter deux adversaires renommés, Nick Kyrgios et Stan Wawrinka, en début de tournoi. Si le match contre l’Australien s’est déroulé sans anicroche, le second, face au Suisse, aura été hautement émotif et, surtout, très taxant sur le plan physique car il s’est décidé en quatre bris d’égalité, au terme de quatre heures de jeu.

Tout dépendant de la confrontation Goffin-Medvedev, auparavant, le duel Raonic-Herbert sera disputé aux environs de 23h (heure du Québec).