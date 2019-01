Rare faux pas de Mikaël Kingsbury

Le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury a fait un rare faux pas, vendredi, à la Coupe du monde de Lake Placid, en terminant cinquième à l’épreuve des bosses.

Le Québécois a effectué un mauvais atterrissage à la suite de son premier saut de la Super Finale. Il a terminé avec un pointage de 72,93.

Le champion olympique avait remporté ses trois plus récentes épreuves de bosses et ses deux dernières en parallèle en Coupe du monde. Il n’avait pas terminé une compétition ailleurs que sur la première marche du podium depuis le 3 mars dernier.

Kingsbury a signé la victoire lors de 53 épreuves de Coupe du monde en carrière. Il tentera d’ajouter une 54e victoire la semaine prochaine, à Mont-Tremblant.

Vendredi, le Français Benjamin Cavet a triomphé, obtenant une première médaille d’or en carrière. Philippe Marquis a terminé huitième.

Chez les femmes, aucune Canadienne ne prenait part à la Super Finale. Chloé Dufour-Lapointe et Sofiane Gagnon ont respectivement terminé septième et huitième en vertu de pointages de 71,43 et de 70,07 en finale.