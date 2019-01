Cette semaine dans l’univers de la WWE: Finn Balor, le Rocky Balboa de Raw

Publié aujourd'hui à 10h50

La nouvelle de la semaine est le remplacement de Braun Strowman par Finn Balor au Royal Rumble dans le match de championnat Universel contre Brock Lesnar. Pour ceux qui se demandent, ça a toujours été le plan de faire Balor contre Lesnar, alors la blessure de Strowman n’y est pour rien. On voulait annoncer Lesnar contre Strowman dans l’optique que ce match permettrait de vendre plus de billets étant donné que le Rumble se tient dans un stade cette année. L’idée n’a pas vraiment porté fruit alors qu’on vend certains billets à deux pour le prix d’un en ce moment.

Pour ce qui est du match comme tel, Balor va donner un bien meilleur match que Strowman. J’ai d’ailleurs bien aimé comment on a choisi Balor, le vendant comme l’ultime négligé, le Rocky Balboa de Raw, qui a du remporter deux combats pour avoir sa chance, contre des lutteurs plus gros que lui. Ça donne au moins l’impression qu’il a une chance de battre Lesnar dans l’histoire qu’on nous propose.

J’espère que vous avez écouté NXT Takeover Blackpool samedi dernier parce que NXT Royaume-Uni nous a offert un excellent événement et surtout, fait découvrir de nouveaux talents pour ceux et celles qui ne suivent pas les émissions hebdomadaires. Peut-être pas aussi bon qu’un NXT Takeover régulier, mais tout de même, très bon. Le meilleur match a été le celui pour couronner les premiers champions par équipe de l’émission entre Moustache Moutain et Gibson et Drake, match qui peut rivaliser avec les meilleurs matchs par équipe que l’univers de la WWE a à offrir.

J’ai bien aimé aussi le match entre Storm et Ripley pour le titre féminin. Ces deux femmes ont un bel avenir avec la WWE. Quelle surprise de voir Finn Balor remplacer Travis Banks afin de marquer cette première au Royaume-Uni. En passant, Banks n’est pas blessé, c’était le plan initial de faire lutter Balor. Ma seule critique concerne la finale entre Dunne et Coffey. Pas que le match n’était pas bon, mais il a été trop long. Il arrive qu’un match a avantage à être moins long car les participants manquent le « peak » du match, le moment dans le match où l’atmosphère atteint son apogée et ne revient plus jamais aussi forte par la suite. C’est ce qui est arrivé ici.

Cependant, l’entrée de WALTER à la fin était tout simplement parfaite. QUELLE entrée! J’en avais des frissons! Je suis aussi très content de la signature de Kay Lee Ray, que je connais très bien alors qu’elle performe à SHIMMER depuis des années. C’était la MVP des derniers enregistrements de SHIMMER auxquels j’ai assistés en novembre dernier. Très bon ajout!

La WWE a annoncé que le retour des championnats par équipe féminin aura lieu dans un match Elimination Chamber lors de l’événement spécial du même nom en février prochain. Six équipes y prendront part. On peut présumer que Banks et Bayley, Jax et Tamina, le Riott Squad, Deville et Rose, les IIconics et une autre équipe à SmackDown seront de la partie. Banks et Bayley sont les favorites selon moi.

Je ne suis pas contre d’avoir donné le titre Intercontinental à Lashley. Je ne suis pas sûr que ce soit ce que les fans veulent, surtout qu’il n’est pas un nouveau visage, mais au moins c’est la première fois qu’il remporte ce titre et Lio Rush est nouveau et divertissant à ses côtés. Alors c’est un bon compromis. D’autant plus que la rivalité entre Rollins et Ambrose dépasse les limites du championnat.

Parlant de nouveaux visages, l’arrivée des nouveaux en provenance de NXT ne passera pas à l’histoire. EC3 et Lacey Evans jouaient les figurants tandis qu’Otis Dozovic faisait presque de la comédie. Seule Nikki Cross a eu un début digne de ce nom et a bien fait, montrant sa personnalité autant à Raw qu’à SmackDown Live. Pour ce qui est de Lars Sullivan, il a fait des crises de panique et d’anxiété récemment et la WWE fait de son mieux pour lui laisser le temps nécessaire afin qu’il soit prêt à faire ses débuts.

Andrade « Cien » Almas se fait maintenant appeler uniquement Andrade.

Matchs de la semaine

Andrade c. Rey Mysterio James Drake et Zack Gibson c. Tyler Bate et Trent Seven Toni Storm c. Rhea Ripley

Vidéos de la semaine

L’entrée de WALTER! J’en ai encore des frissons!

Résultats rapides

Blackpool, Royaume-Uni

James Drake et Zack Gibson ont battu Moustache Mountain (Tyler Bate et Trent Seven) pour remporter les titres par équipe de NXT Royaume-Uni

Finn Balor a défait Jordan Devlin

Dave Mastiff a vaincu Eddie Dennis

Toni Storm a battu la championne féminine NXT Royaume-Uni Rhea Ripley pour remporter le titre

Le champion NXT Royaume-Uni Pete Dunne a vaincu Joe Coffey

Vidéos de la semaine

Le premier défi de Finn Balor

Les débuts de Nikki Cross!

Résultats rapides

Memphis, Tennessee

Ronda Rousey et Sasha Banks ont battu Nia Jax et Tamina

Le Revival ont défait Kalisto et Gran Metalik, acc. par Lince Dorado

Nayley, Natalya et Nikki Cross ont vaincu Le Riott Squad

Finn Balor a battu Jinder Mahal, acc. par Samir Singh

Bobby Lashley, acc. par Lio Rush a défait le champion Intercontinental Dean Ambrose et Seth Rollins dans un match triple menace afin de remporter le titre

Finn Balor a vaincu John Cena, Baron Corbin et Drew McIntyre pour ainsi affronter Brock Lesnar au Royal Rumble

Vidéos de la semaine

La rivalité entre Daniel Bryan et AJ Styles continue

On ne s’ennuie jamais avec Becky Lynch

Résultats rapides

Birmingham, Alabama

Becky Lynch a battu Peyton Royce, acc. par Billie Kay

Asuka a défait Billie Kay

Le match entre Samoa Joe et Mustafa Ali n’a pas eu lieu alors que Joe a attaqué Ali avant le début du combat

Andrade, acc. par Zelina Vega a vaincu Rey Mysterio

Le Miz, acc. par Shane McMahon a battu Sheamus, acc. par Cesaro

Vidéo de la semaine

Les débuts de Humerto Carrillo à 205 Live

Résultats rapides

Birmingham, Alabama

Lio Rush a battu Lince Dorado

Buddy Murphy a défait Humerto Carrillo

Vidéo de la semaine

Solide match de poids lourds à NXT!

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Angelo Dawkins et Montez Ford ont battu JC et Chris Metro

Dominik Dijakovic a défait Adrian Jaoude

Johnny Gargano a vaincu Humerto Carrillo

Kassius Ohno a défait Keith Lee

Vidéo de la semaine

Un des matchs qui a précédé l’événement principal samedi dernier

Résultats rapides

Blackpool, Royaume-Uni

Ligero a battu Saxon Huxley

Jinny a défait Isla Dawn

Fabian Aichner et Marcel Barthel ont vaincu Flash Morgan Webster et Mark Andrews

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

