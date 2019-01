Brooke M. Henderson entame l’année en force

La Canadienne Brooke M. Henderson entame l’année 2019 en force, elle qui occupe la tête après deux rondes au Tournoi des championnes de la LPGA qui se déroule jusqu’à dimanche à Lake Buena Vista, en Floride.

La compétition regroupe seulement 26 golfeuses, puisqu’elle est réservée à celles qui ont remporté un tournoi de la LPGA au cours des deux dernières années.

Henderson, 21 ans, a remis une carte de 67, vendredi, et détient une avance de deux coups sur un trio de golfeuses composé de la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn, de la Néo-Zélandaise Lydia Ko et de la Sud-Coréenne Eun-Hee Ji. L’Ontarienne a réussi quatre oiselets et n’a commis aucun impair lors de cette deuxième journée.

En vertu d’un pointage de 65 obtenu à l’issue de la première ronde, l’Ontarienne se retrouve maintenant à -10. Elle est la seule représentante du Canada à ce tournoi.

Un record en vue?

Henderson compte sept victoires en carrière sur le circuit de la LPGA. Elle pourrait d’ailleurs devenir la golfeuse canadienne la plus décorée de l’histoire au fil des prochains mois.

Le record actuel (8) est co-détenu par Sandra Post, chez les femmes, de même que George Knudson et Mike Weir, chez les hommes.

Après le Tournoi des championnes, le calendrier de la LPGA prendra officiellement son envol, du 7 au 10 février, en Australie.