Blue Jackets: grosses décisions en vue

COLUMBUS – Un peu plus d’un mois nous sépare de la date limite des transactions. Déjà, cette semaine, certaines équipes (surtout les Ducks) ont commencé à bouger. À première vue, les Blue Jackets devraient s’inscrire dans le groupe des acheteurs. Cependant, rien n’est moins sûr.

«J’ai hâte de voir ce qui va arriver. On a nos deux vedettes dont on ignore l’avenir», a indiqué David Savard au représentant du Journal de Montréal.

Sergei Bobrovsky et Artemi Panarin deviendront joueurs autonomes sans compensation à la fin de la présente campagne. L’attaquant russe semble se plaire à Columbus. Son agent a récemment mentionné que les deux parties amorceraient les discussions après la pause du match des étoiles.

Une distillerie du coin a pris la balle au bond en offrant à Panarin de la vodka à vie s’il acceptait de demeurer avec les Blue Jackets.

Des munitions

Quant à Bobrovsky, on sait qu’il est à couteaux tirés avec son entraîneur depuis quelque temps. D’ailleurs, il n’a gardé le filet qu’une fois en cinq matchs depuis les événements survenus à Tampa, le 8 janvier.

Pendant ce temps, Joonas Korpisalo donne de sérieuses munitions à Jarmo Kekalainen, son directeur général. À ses quatre dernières sorties, le Finlandais a accordé huit buts sur 123 lancers, conservant un taux d’efficacité de ,935 et une moyenne de buts alloués de 1,97.

«On a toujours eu confiance en lui, a soutenu Savard. Dans le passé, quand Bob s’est blessé, Korpi a fait le travail. Il a connu de bonnes séquences quand il était appelé à jouer beaucoup de matchs consécutifs. Encore une fois, il a démontré qu’il pouvait prendre le relais si jamais il arrive quelque chose.»

«Pour l’instant, on se concentre pour demeurer bien placés dans notre division. Par la suite, on verra ce que l’équipe décidera de faire avec eux et avec ceux qui pourraient s’amener avec nous», a ajouté le défenseur.

C’est chaud, c’est chaud

Grand bien leur fasse. Pas facile de maintenir la tête hors de l’eau dans une division compétitive comme la Métropolitaine. Au moment d’affronter le Canadien, les Blue Jackets occupaient le premier rang. Mais plusieurs équipes leur soufflaient dans le cou.

«C’est une division qui n’est pas facile, mais ça fait en sorte qu’on se prépare mieux pour chaque match. Chaque point est important», a raconté Savard.

Et comment ! À égalité avec les Capitals de Washington, ils n’ont qu’un point de priorité sur les Islanders de New York et trois sur les Penguins de Pittsburgh. De plus, ils ne sont qu’à cinq points de tomber hors du portrait des séries.

On parle ici d’une équipe qui a remporté 11 de ses 14 derniers matchs.

Par chance, les Blue Jackets ont relativement connu un bon début de saison, ce qui leur a permis d’être dans la course dès le départ.

«L’équipe prend de la maturité, on arrive prêt pour le début de saison. Ça fait une grosse différence, a souligné Savard. C’est difficile de te replacer dans un classement quand tu pars en retard. Après l’Action de grâce, les classements ne changent pas beaucoup. Alors, c’est important de connaître de bons débuts de saison.»

À l’Action de grâce, les Blue Jackets trônaient au sommet de leur section. Ils sont descendus jusqu’au troisième rang, le 2 janvier, avant d’amorcer leur remontée.

Les rebondissements risquent d’être encore nombreux.