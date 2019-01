Le numéro 12 de Jarome Iginla sera retiré

Les Flames de Calgary retireront le numéro 12 de leur ancien attaquant Jarome Iginla lors d’une cérémonie qui précédera le match du 2 mars contre le Wild du Minnesota, ont-ils annoncé jeudi.

Celui ayant pris sa retraite le 30 juillet 2018 après une carrière de 20 ans dans la Ligue nationale de hockey (LNH) a marqué l’histoire de l’équipe albertaine. L’homme de 41 ans a joué 1219 matchs du calendrier régulier avec les Flames, totalisant 525 buts et 570 mentions d’aide pour 1095 points. Il est d’ailleurs le meilleur pointeur de l’histoire des Flames, devant Theoren Fleury (830).

«C’est gratifiant, il s’agit d’un immense honneur. Pour être honnête, c’est un peu surréaliste, a-t-il commenté dans un communiqué. Je suis extrêmement reconnaissant envers les propriétaires du club et l’organisation quant à cet hommage pour moi et ma famille.»

«Je regarde vers l’avant, mais je ne sais pas trop à quoi m’attendre. Je ne peux pas dire comment je vais gérer mes émotions, a-t-il poursuivi. Je suis évidemment très enthousiaste, mais mes enfants nagent réellement dans le hockey et pour cette raison, je pense que ce sera spécial de partager tout ça avec ma famille.»

Toute une transaction

Sélectionné au 11e rang du repêchage 1995 par les Stars de Dallas, Iginla a été acquis le 20 décembre de la même année dans une transaction ayant envoyé Joe Nieuwendyk au Texas. Aussi, Calgary n’a jamais regretté cet échange. Le 18e capitaine de l’histoire de la concession a notamment gagné le trophée Art-Ross en 2001-2002 ainsi que deux trophées Maurice-Richard.

«Nous sommes fiers de Jarome, un gentilhomme et un joueur extraordinaire, a déclaré le président et chef de la direction des Flames, Ken King. Pendant 16 ans, il fut la pièce maîtresse de l’équipe. Il a établi des standards d’excellence et laissé un héritage qui sera présent pour de nombreuses années. Jarome a agi avec grâce, humilité et dignité, des qualités ayant égalé son désir de gagner et sa passion pour le sport.»