L’art de bloquer les lancers

Ce n’est peut-être pas la statistique la plus en vue, mais les tirs bloqués ont une grande importance dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Plusieurs défenseurs prennent ainsi une fierté à se placer devant la rondelle.

«Ce n’est pas spectaculaire, mais ça aide à ce que le travail soit accompli», a résumé Brayden McNabb, des Golden Knights de Vegas, dans une entrevue publiée sur le site web de la LNH.

Avec 96 tirs bloqués depuis le début de la saison, McNabb fait partie des meilleurs à ce chapitre à travers la ligue.

«Le plus souvent que tu peux te placer devant la rondelle et la faire dévier de sa trajectoire, mieux c’est, a noté McNabb. Depuis que je suis arrivé ici, je bloque beaucoup plus de lancers. J’ai commencé à jouer en désavantage numérique et j’ai grandi dans ce rôle.»

Pour contrer le jeu de puissance

Naturellement, au niveau des statistiques, il y a un lien direct entre la colonne des tirs bloqués et le temps passé en infériorité numérique.

Par exemple, chez le Canadien de Montréal, Jordie Benn a été le joueur le plus utilisé pour contrer le jeu de puissance de l’adversaire. Sans surprise, c’est aussi lui qui domine l’équipe pour le plus grand nombre de lancers bloqués (85).

Même constat pour l’ensemble de la LNH : Andy Greene, des Devils du New Jersey, et Ian Cole, de l’Avalanche du Colorado, mènent le circuit avec respectivement 126 et 121 tirs bloqués. Ils sont aussi, dans l’ordre, les deux joueurs qui ont disputé le plus de minutes en désavantage numérique. À court d’un homme, Cole a repoussé pas moins de 36 tirs.

«Quand je bloque un lancer, je ne m’attends pas nécessairement à une réaction, mais quand je suis sur le banc et que quelqu’un y va d’un bon tir bloqué, c’est inspirant, a ajouté McNabb. Ce n’est pas toujours une chose facile à faire de placer son corps devant la rondelle.»

Parions que l’effet est similaire chez le Canadien quand Benn s’offre en sacrifice.