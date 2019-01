Jon Cooper, l’entraîneur de l’année?

Alors que les formations du circuit Bettman amorcent la deuxième moitié du calendrier régulier, une question titille le journaliste Renaud Lavoie : qui remportera le trophée Jack Adams à la fin de la saison? Et qui sera le plus méritant, l’entraîneur qui aura mené son équipe au haut du classement ou celui qui aura causé la plus grande surprise?

«On remet le trophée Norris au meilleur défenseur de la ligue, qui aura emmené son club en séries éliminatoires. Pourquoi ce n’est pas le cas avec les entraîneurs de temps en temps?, a souligné Lavoie de passage à l’émission JiC, jeudi. C’est pourquoi il faudrait considérer l’entraîneur-chef du Lightning de Tampa Bay, Jon Cooper, comme un sérieux candidat au trophée Jack Adams.»

Mais Jean-Charles Lajoie n’était pas du tout d’accord avec le point de vue de l’analyste.

«Le club de Cooper est plus paqueté que mon chum Serge!, a-t-il répliqué. Où sont les Flames de Calgary dans le classement général? Deuxièmes! Et l’entraîneur des Flames, Bill Peters, ne dispose pas d’un club paqueté, mais il arrive à faire ressortir le meilleur de chaque joueur et il est premier dans l’Ouest. Ça, c’est impressionnant.»

Selon le nouvel animateur de TVA Sports, Jon Cooper ne figure même pas parmi les trois candidats au trophée Jack Adams.

«Claude Julien fait des miracles à Montréal avec pas grand-chose et le nouvel entraîneur-chef des Islanders de New York, Barry Trotz, a permis à cette équipe sur la robine de compter présentement parmi les meilleures équipes de la section Métropolitaine. Ce sont ces entraîneurs qu’on devrait considérer comme coach de l’année, pas Cooper», a renchéri Lajoie.

