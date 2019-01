Jeux olympiques de 2022, l'impasse à éviter

L’abandon du projet conjoint d’une Coupe du monde de hockey en 2020 par la Ligue nationale de hockey (LNH) et l’Association des joueurs (AJLNH) renvoie les projecteurs sur la participation des hockeyeurs professionnels aux Jeux olympiques de 2022, en Chine, un marché dans la mire des bonzes du circuit nord-américain.

«L’Association des joueurs ne donnera pas ça tout cuit dans le bec à la LNH. Il y a un bras de fer qui s’annonce», a prévenu Jean-Charles Lajoie à la barre de sa nouvelle émission JiC, jeudi. «Je ne veux pas être prophète de malheur, mais ça ne sent pas bon les nouvelles des dernières 24 heures», a-t-il renchéri.

Bien que les prochains Jeux olympiques d'hiver soient organisés sur le même continent qu'ils l'ont été la dernière fois, à Pékin en Chine plutôt qu'à Pyeongchang en Corée du Sud, les implications ne sont plus les mêmes du fait que Gary Bettman n'a pas caché son intérêt pour le marché chinois.

«Moi, je ne pense pas qu’il y aura de conflit, c’est curieux. Le marché de la Chine, c’est un incontournable. Ils sont allés jouer des matchs pré-saison en Chine, ça veut tout dire!», s'est empressé de répondre le chroniqueur du Temple de la renommée, Yvon Pedneault. «C’est plate quand il n’y a pas de hockey!» a rajouté la légende des Islanders de New York, Mike Bossy, aussi de la partie.

La Ligue nationale (LNH) a déjà dû interrompre ses activités deux fois, en 1994-95 et 2004-05, en plus de repousser son calendrier en 1992 et de disputer une saison écourtée à 48 parties en 2012-13. L'impasse qui se dessine devant avec l'enjeu olympique sur le coin de la table de négociations n'apparaît toutefois pas préoccuper les deux collaborateurs de la nouvelle émission de Jean-Charles Lajoie.

«Après les deux derniers lock-outs, le hockey est revenu plus fort que jamais. Plus fort que jamais! Oui, les gens n’en veulent pas [des lock-outs] mais ils sont incapables d’en manquer [du hockey]!» a ajouté l'illustre marqueur des Islanders.

La cote de popularité de la Ligue nationale, toujours en hausse ces dernières années, a de quoi encourager les experts selon Yvon Pedneault. Dans la participation des joueurs de la LNH aux Jeux olympiques en Chine, le chroniqueur voit une occasion trop belle pour qu'elle soit ignorée par les deux camps puisque la LNH, dont les revenus ont grimpé à près de 5 milliards $, n'est pas la seule à y gagner!

La Série du siècle, l'incomparable

Bien qu'il ait remporté la Coupe Canada avec ses compatriotes canadiens en 1984, Mike Bossy n'en garde pas forcément les meilleurs souvenirs, lui qui devait notamment évoluer avec une poignée de joueurs des Oilers d'Edmonton aux mains desquels il avait échappé la Coupe Stanley quelques temps avant.

«Ç’a été une Coupe Canada assez particulière pour tout le monde [...] Je peux te dire qu’en 1984, on venait d’enchaîner 4 Coupes Stanley, on a fait la Coupe Canada en 1981, et je m’en serais bien passé. J’étais épuisé mentalement et physiquement», rappelle celui qui a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1991.

«Honnêtement, la Coupe du monde qu’on a fait, c’était correct. Mais il n’y avait pas l’intensité, l’énergie qu’il y avait à la Série du siècle en 1972, et en 1976», s'est plaint Mike Bossy. La qualité de ces grands rendez-vous de l'histoire du hockey, «tu ne reverras plus jamais ça», a-t-il rajouté.

Retrouvez l'intégralité de la chronique ainsi qu'une savoureuse anecdote de Mike Bossy sur le gardien Billy Smith dans la vidéo ci-haut.